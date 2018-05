Koerswijziging van besturen naar actievoeren door Meyer en Marijnissen blaast SP'ers de partij uit

Drie gemeenteraadsleden van de SP in Venray stappen op. Hun kritiek richt zich op de nieuwe partijkoers, uitgestippeld door de landelijke partijtop. Het ogenschijnlijk lokale politieke akkefietje is het zoveelste scheurtje in het socialistische bastion.

Jongeren van de SP flyeren in de binnenstad van Den Haag. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Op de nieuwsluwe zaterdag voor Pinksteren maakten drie gemeenteraadsleden uit Venray bekend dat ze de Socialistische Partij verlaten en verdergaan als onafhankelijke fractie. De reden: onvrede over de partijkoers en de dominantie van de landelijke partijtop, die de gewone leden te weinig inspraak zou gunnen.

Dat lokale politieke akkefietje heeft landelijke implicaties, want die kritiek klinkt het laatste jaar wel erg vaak in de lagere echelons van de SP. Dat heeft alles te maken met de straffe wind die partijvoorzitter Ron Meyer en partijleider Lilian Marijnissen laten waaien na het verlies bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar.

Geen andere gevestigde politieke partij kampt met zoveel interne conflicten als de SP. Uit onderzoek van de Stichting Decentraalbestuur.nl blijkt dat de SP in de gemeenteraadsperiode 2014-2018 ruim een kwart van zijn lokale volksvertegenwoordigers verloor, het hoogste percentage van alle politieke partijen.

Negentien gemeenten

De afsplitsing van de drie Venrayse SP’ers is de recentste in een lange reeks. De afgelopen twaalf maanden stapten in minstens negentien gemeenten SP’ers uit de gemeenteraadsfractie of het partijbestuur, begonnen een nieuwe lokale partij of werden door de partij geroyeerd. In enkele gevallen gebeurde dat omdat de politici zich niet hielden aan de SP-verplichting hun salaris aan de partij af te dragen, of omdat ze op een onverkiesbare plaats voor de volgende verkiezingen waren gezet.

Vaker liggen inhoudelijke meningsverschillen ten grondslag aan de interne ruzies. Joep Gielens, een van de SP’ers die zaterdag de pijp aan Maarten gaven, klaagt in een toelichting over de gebrekkige partijdemocratie. Directe aanleiding voor het besluit de SP de rug toe te keren is de gang van zaken rond de kandidaatstelling van de nieuwe Statenleden. ‘Die procedure verliep niet volgens de regels, want zonder inspraak van de regionale afdelingen.’

Gebrek aan visie

Ook politiek-inhoudelijk voelen de Venrayenaren zich niet meer thuis bij de SP. Gielens: ‘De landelijke partij voert een vrij harde, antikapitalistische lijn. De SP profileert zich vooral op zorg en armoede, op de klassenstrijd. Maar de samenleving is de afgelopen jaren veranderd. Andere maatschappelijke thema’s worden steeds belangrijker, zoals racisme en discriminatie en de urgentie van de energietransitie. Daar heeft de SP geen visie op.’

Het vertrek van de Venrayse SP’ers volgt op een rebellie van partijgenoten in het Limburgse provinciehuis. SP-gedeputeerde Daan Prevoo (Duurzaamheid) en vijf SP-statenleden stapten eind april op. Prevoo vertrok, omdat – zo verklaarde hij achteraf - de landelijke partijtop hem onder druk zette om coalitieafspraken te schenden. Prevoo had zich als milieugedeputeerde gecommitteerd aan het besluit van de provinciale coalitie van VVD, D66, PvdA en SP om negen windturbines bij Venlo te bouwen. Partijvoorzitter Ron Meyer eiste dat Prevoo zijn steun aan dat windmolenpark zou intrekken, omdat dit plan slecht lag bij de lokale achterban.

Daan Prevoo

Daarnaast had Prevoo zich in een Limburgse krant kritisch uitgelaten over ‘intolerante’ Limburgers die geen Poolse arbeidsmigranten en asielzoekers als buurman willen. Onder die intolerante Limburgers zijn nogal wat SP-kiezers, dus ook dat was tegen het zere been van de partijtop. Prevoo op de Limburgse radio: ‘De kernwaarden van de SP zijn menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, dus als wij hier mensen moeten huisvesten die gevlucht zijn voor een oorlog, dan moet je die fatsoenlijk en menswaardig opvangen.’

Spagaat

Volgens de Groningse hoogleraar politicologie Gerrit Voerman belichamen Prevoo, Gielens en de recent opgestapte Rotterdamse SP’er Leo de Kleijn één kant van de spagaat waarin de SP verkeert.

‘Vanuit de socialistische beginselen die Prevoo aanhaalt is zijn oproep voor een ruimhartig opvangbeleid voor arbeidsmigranten en statushouders logisch. Aan de andere kant voelt een deel van de SP-aanhang zich sociaal-economisch en sociaal-cultureel bedreigd door de globalisering en door de Poolse en Syrische immigranten. Die tegenstelling is niet makkelijk op te lossen. Ook de PvdA heeft daar last van.

'Vroeger was de sociaal-economische tegenstelling tussen rijk en arm dominant in de politiek. In zo’n context is het voor partijen als PvdA en SP, die opkomen voor de arbeidersklasse, veel gemakkelijker hun kiezers bij elkaar te houden. Sinds de opkomst van Pim Fortuyn is er een sociaal-culturele tegenstelling bij gekomen. Die splijt het linkse electoraat. De hoger opgeleide PvdA- en SP-kiezers kijken positiever aan tegen internationalisering, waarvan zij profiteren, dan laagopgeleiden die in migrantenwijken en op de arbeidsmarkt moeten concurreren met goedkope Polen. Bij rechtse partijen speelt die tegenstelling minder: zij zijn sowieso voor een restrictief immigratiebeleid.’

Leden van Rood, de jeugdafdeling van de SP, leren in Den Haag ouderwets flyeren en handtekeningen verzamelen. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Herverkaveling

Ook GroenLinks heeft relatief weinig last van die spagaat, omdat die partij zich meer richt op hogeropgeleiden. 'Eigenlijk vraagt dit om een herverkaveling in de Nederlandse politiek, zodat je twee linkse partijen krijgt. Een met een positieve kijk op internationalisering en een met een conservatief geluid op migratiegebied.'

De afkalving van de PvdA als grote bestuurderspartij is het grote schrikbeeld voor de SP, denkt Voerman. De PvdA koos onder Wim Kok en diens opvolgers doorgaans voor een pragmatische, bestuurlijke insteek. Dat maakte de partij tot een aantrekkelijke coalitiepartner, maar de traditionele PvdA-kiezer (met een lager inkomen) liep bij bosjes over naar partijen als de PVV, Denk en ja: ook de SP.

In eerste instantie dan, want bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 wist de SP hoegenaamd niet te profiteren van het monsterverlies van de sociaaldemocraten. De PvdA verloor 29 Kamerzetels, waarvan er geen een naar de SP ging. Integendeel: ook de SP leverde een zetel in. Ron Meyer, partijvoorzitter sinds 2015, en Lilian Marijnissen, de nieuwe partijleider, zagen daarin het bewijs dat Marijnissens voorganger Emile Roemer de verkeerde afslag had genomen. Roemer voerde campagne met de slogan ‘Pak de Macht’. De SP moest het imago van eeuwige ‘tegenpartij’ (Stem tegen, stem SP) achter zich laten en meer bestuursverantwoordelijkheid durven nemen, vond hij.

Ron Meyer Foto ANP

Actievoeren

Meyer en Marijnissen hebben na de verkiezingsdeceptie van vorig jaar met die lijn gebroken en leggen weer de nadruk op actievoeren en ‘de wijken in gaan’. Vorig jaar verbood de partijtop dertien plaatselijke SP-afdelingen mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen, omdat het lokale partijkader zich te weinig onder de kiezers vertoonde. ‘Deelname aan raadsverkiezingen mag nooit ten koste gaan van geworteld zijn in de wijken’, verklaarde Meyer destijds. De voorzitter van de SP-afdeling Geertruidenberg, die van hogerhand ook niet met de verkiezingen mocht meedoen, zei in het Eindhovens Dagblad: ‘We zijn tot de conclusie gekomen dat het beter is terug te gaan naar de kern van onze partij. Wij zijn een actiepartij en niet per se een bestuurderspartij.’

Ook in Geertruidenberg stapten SP’ers boos uit de fractie. Net als in Deventer. ‘Zonder actie geen fractie, zeiden de mensen van het landelijk partijbestuur’, aldus oud-SP-bestuurslid Kurt Sliepenbeek in de Stentor. De voormalig fractievoorzitter van de SP in Hoorn verlangt openlijk terug naar de tijden van Roemer: ‘Wij denken dat een cultuuromslag nodig is, wij zijn niet alleen een actiepartij meer, maar inmiddels ook een bestuurspartij. Ron Meyer kan die omslag moeilijk maken, en met hem het hele hoofdbestuur’, zei Mathé van Stralen in het AD. Voormalig SP-wethouder Mark Vissers uit Oosterhout: ‘Wij staan niet achter de nieuwe landelijke koers van meer actievoeren. Ik denk dat je met besturen meer bereikt, daarom zijn we uit de SP gestapt’.

Lilian Marijnissen Foto Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Voeling houden

Landelijk partijsecretaris Lieke Smits spreekt tegen dat de SP liever actievoert dan bestuurt. ‘Ron Meyer heeft met zijn eigen afdeling in Heerlen heel vaak in coalities gezeten. Wij hebben de afgelopen raadsperiode in 40 gemeenten meebestuurd, maar we willen als partij wel altijd voeling houden met wat er speelt. Als je ergens windmolens wil neerzetten, zoals Prevoo, hoor je als SP-bestuurder te luisteren naar wat de leden daarvan vinden. Als die leden aangeven ontevreden te zijn met dat besluit, moet je daar als partijbestuur wel iets van zeggen, vind ik. Dat hebben we dus gedaan. Prevoo besloot vervolgens zelf op te stappen. Van ons had dat niet gehoeven, wij waren er liever samen uitgekomen.’

Politicoloog Voerman vindt het getuigen van een ‘centralistische partijcultuur’ om lokale afdelingen te verbieden deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Het gist natuurlijk al langer in de partij. De kritiek op het gebrek aan interne democratie leeft breed. De SP is de enige grote partij waar de gewone leden op partijcongressen niet mogen stemmen. Veel partijleden hebben de indruk dat de partijtop de verkiezing van Meyer en Marijnissen heeft voorgekookt. Zo zou Lilian Marijnissen veel eerder dan haar concurrent Sadet Karabulut geweten hebben van het aanstaande vertrek van Emile Roemer.’

Sharon Gesthuizen vertegenwoordigde in 2015 als kandidaat voor het partijvoorzitterschap de bestuurlijke lijn van Roemer en de roep om meer democratie, herinnert Voerman zich. ‘Ik was op dat partijcongres en weet nog hoe groot de verrassing was dat Gesthuizen 41 procent van de stemmen kreeg, ondanks de duidelijke voorkeur van het partijbestuur voor Meyer. Dat geeft wel aan hoe verdeeld de SP is.’