Koerswijziging bij Stichting Donorgegevens: Maria mag toch weten wie haar vader is

Maria, kind van donor K34, krijgt waarschijnlijk toch te horen wie haar donorvader is. Beeld Linelle Deunk

Voor nakomelingen van een bepaalde categorie donoren, zoals Maria, was het tot voor kort praktisch onmogelijk om de identiteit van hun donorvader te achterhalen. Nu heeft de SDKB bepaald dat Maria in principe toch te horen krijgt wie haar vader is. Ook andere kinderen van zulke ‘B-donoren’, wier gegevens zijn geregistreerd, kunnen hulp krijgen van de stichting. De SDKB spreekt van een koerswijziging ten opzichte van het oude beleid.

In juni bepaalde de rechtbank in Den Haag dat vijf andere donorkinderen het recht hadden te weten wie hen had verwekt, tenzij hun vader kon aantonen dat het beschermen van zijn anonimiteit belangrijker is. Op basis van die uitspraak vindt de SDKB nu dat ook Maria recht heeft op zo’n belangenafweging.

B-donor

Maria’s moeder liet zich in 1997 bewust insemineren met het zaad van een B-donor, die bekend staat als ‘K34’. Daardoor zou haar kind vanaf zijn 16de verjaardag contact met de biologische vader kunnen opnemen. Later koos K34 echter alsnog voor anonimiteit, waardoor Maria niet meer kon achterhalen wie hij is. Sinds 2004 mag er door een wetswijziging enkel niet-anoniem worden gedoneerd.

In principe opent de beslissing van de SDKB in Maria’s zaak, de deur voor kinderen met een vergelijkbare situatie. Toch is er op dit moment nog een sta-in-de-weg: de SDKB heeft wettelijk gezien geen mogelijkheid om vast te stellen of een donor bij een spermabank als B-donor stond geregistreerd. ‘Klinieken mogen niet zomaar het beroepsgeheim doorbreken door de afspraak met ons te delen’, laat een woordvoerder van de SDKB weten.

Ook kan het nog maanden duren voordat Maria de identiteit van haar vader te weten komt. De vijf donorkinderen die met hun rechtszaak de weg voor Maria vereffenden, wachten al vijf maanden op de uitkomst van de belangenafweging. De SDKB erkent dat zo’n aanvraag ‘best een heel lange tijd kan duren’.

Grote stap

Niettemin spreekt Maria’s advocaat Mark de Hek van een grote stap in de goede richting. ‘Eindelijk wordt door de SDKB onderkend dat een bekende donor niet zomaar zijn belofte kan breken’, zegt hij. Ook Maria zelf is blij dat de belangen nu afgewogen gaan worden. ‘Ik vertrouw op een goede uitkomst.’

De Hek verwacht wel dat ‘K34’ in zijn ogen zwaarwegende redenen zal aanvoeren. Een onafhankelijke commissie moet het bestuur van de SDKB vervolgens adviseren of die argumenten prevaleren boven het belang van Maria om te weten van wie zij afstamt.

Deskundigen zeiden eerder tegen de Volkskrant niet te weten welke belangen van een donor zwaarwegend genoeg zouden kunnen zijn. Ook De Hek kan zich niet voorstellen ‘dat er een belang is dat zwaarder weegt dan het belang van een kind dat door zoveel juridische muren heeft moeten breken om hier te komen’.

Maria kon met een gerechtelijke uitspraak van een zaak die zij begin dit jaar had aangespannen wel aantonen dat haar vader zo’n B-donor was. Om te voorkomen dat kinderen eerst een rechtszaak moeten aanspannen om de identiteit van hun vader te achterhalen, kondigde minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deze zomer in een Kamerbrief een wetswijziging aan. ‘We voorzien dus dat het beleid op dit punt zal wijzigen’, aldus de SDKB.