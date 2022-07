Koersval bitcoin voorlopig gestuit, opmars van cryptobeheerders zet door

Beelden van een cryptoconferentie in El Salvador. Beeld AP

Lagere koersen bitcoin raakt vooral jongere beleggers

De koersval van de bitcoin is de laatste week gestuit, bitcoins zijn zelfs weer iets meer waard. Maar nog altijd is de koers van de meest populaire cryptomunt gehalveerd sinds begin 2022. Vooral jonge beleggers zullen geld verloren hebben, zo valt af te leiden uit een studie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Van alle jongvolwassenen tussen de 18 en 34 jaar heeft 16 procent geld gestoken in cryptomunten. Ter vergelijking: van 55-plussers investeert slechts 3 procent in dergelijke munten. Het gaat om relatief lage bedragen. Van de beleggende jongeren steekt ruwweg de helft minder dan 500 euro in crypto, toch heeft 5 procent van deze groep wel meer dan 10 duizend euro geïnvesteerd in munten als de bitcoin. Onder beleggers tussen de 45 en 55 jaar zijn er meer die zulke grote bedragen inleggen, zo’n 17 procent. De daling van de cryptokoersen heeft deels te maken met de angst voor recessie. Doordat tegoeden tijdelijk zijn bevroren bij de grote aanbieder Celcius zijn beleggers ook bevreesd dat meer beheerders van crypto transacties niet kunnen afwikkelen.

Opmars van cryptobeheerders zet door

De koersdalingen van cryptomunten hebben nieuwe beheerders van platforms niet afgeschrikt. Het aantal aanbieders van bitcoin en vergelijkbare munten in Nederland is ondanks de koersdalingen dit jaar verder opgelopen. Volgens de meest recente telling van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn er 31 officiële aanbieders van cryptodiensten. Begin dit jaar waren dat er 27. De grote groei voor aanbieders lijkt wel voorbij. Nadat DNB in oktober 2020 met het register begon, hebben veel crypto-aanbieders zich gemeld. De registratie bij DNB houdt alleen in dat deze bedrijven zich aan de witwas-wetten houden. De bedrijven worden niet gecontroleerd door de Autoriteit Financiële Markten of de bescherming van consumenten op orde is.