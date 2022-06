Koers van Just Eat naar laagste niveau ooit door twijfels over verkoop dochterbedrijf Grubhub

Directeur Jitse Groen komt op de fiets aan bij Beursplein 5 voor de beursgang van het bedrijf Just Eats Takeaway. Beeld Koen van Weel / ANP

De veelgeplaagde maaltijdbezorger van Jitse Groen kreeg te maken met een verkoopadvies van Berenberg. Analisten van zakenbank denken dat het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl in het Verenigd Koninkrijk nooit zo winstgevend zal worden als gedacht.

Verder speculeren ze dat een eventuele verkoop van de Amerikaanse dochter Grubhub minder dan 1 miljard dollar (950 miljoen euro) zal opbrengen. Just Eat Takeaway (JET) betaalde vorig jaar 7,3 miljard dollar. De twijfels over de deal werden nog groter doordat de baas van Grubhub tegen The Wall Street Journal zei dat een snelle verkoop maar een van de mogelijke opties is. Samenwerking met partners zou misschien interessanter zijn.

Dat was tegen het zere been van beleggers die hopen dat Grubhub snel verkocht wordt. Volgens de analisten van Berenberg is het de vraag of de activistische aandeelhouders van JET wel tevreden zullen zijn met de opbrengst van het afstoten van de Amerikaanse dochter, als die al wordt teruggegeven aan de aandeelhouders.

Al die twijfel werd de beleggers te veel. Het aandeel Just Eat Takeaway noteerde woensdag halverwege de middag 14,57 euro, 19,5 procent lager dan aan het slot van dinsdag. In oktober 2020 noteerde het bedrijf nog 110 euro per aandeel. JET-baas Groen weigerde aanvankelijk Grubhub weer van de hand te doen, maar zette het bedrijf onder druk van activistische aandeelhouder Cat Rock toch in de etalage.