Koerdisch-Zweedse parlementslid Amineh Kakabaveh over de Navo-ruzie met Turkije: ‘Je moet geen millimeter met Erdogan meebuigen’

Amineh Kakabaveh: 'Ik had veel verwacht van Turkije, maar dit? Ik ben geen Turkse, ik ben geboren in Iran.' Beeld Nadja Hallström

De Zweedse parlementariër Amineh Kakabaveh snijdt met een theelepel een mierzoet vruchtenkoekje doormidden, een cadeautje van activisten uit Zuid-Amerika die ze eerder deze week ontmoette. Ze oogt ontspannen, aan een tafel in het restaurant van het Zweedse parlement, zeker voor iemand die het middelpunt is van de Navo-ruzie tussen Zweden en Turkije.

De 51-jarige politicus is een van de Zweedse Koerden die door de Turkse regering expliciet worden beschuldigd van steun aan terrorisme, onder meer vanwege haar inzet voor de Koerdische strijders in Syrië. De Turkse ambassadeur in Stockholm zei twee weken geleden namens president Recep Tayyip Erdogan dat Kakabaveh moest worden uitgeleverd aan Turkije, omdat ze zich in het parlement ‘voortdurend tegen Turkije keert’. De ambassadeur trok later zijn opmerkingen weer in, maar het dreigement was geuit.

‘Ik was geschokt. Ik had veel verwacht van Turkije, maar dit? Ik ben geen Turkse, ik ben geboren in Iran, en ik ben een in Zweden gekozen parlementslid. Het bewijst nog maar weer eens dat Erdogan alle Koerden haat.’

Turkse eisen

De aanval op Kakabaveh maakt deel uit van een bredere campagne van de Turkse regering, die eist dat Zweden en Finland stoppen met hun steun aan Koerdische organisaties. Zo niet, dan zal Erdogan gebruik maken van zijn vetorecht, waardoor de twee Noordse landen geen lid kunnen worden van de Navo. De afgelopen weken werd er verschillende keren onderhandeld door diplomaten van de betrokken landen en de Verenigde Staten. De Koerden in Zweden zien de ontwikkelingen met gemengde gevoelens aan, zegt Kakabaveh. ‘Ze vinden het geweldig dat de Koerdische kwestie weer op de agenda staat, dat is belangrijk. Maar ze zijn natuurlijk ook bang; ze vrezen voor mijn leven en dat van activisten die bedreigd worden.’

De dreigementen zijn overigens niet nieuw. Als Kakabaveh de straat op gaat, krijgt ze standaard twee bodyguards mee. Dat begon zes jaar geleden toen ze om aandacht vroeg voor de Turkse aanvallen op Koerden in het Turkse Diyarbakir. ‘Kijk maar op mijn Instagramaccount, daar word ik gewoon openlijk bedreigd. In het Turks, Engels en Zweeds. Ze schrijven dingen als: ‘Op een dag zul je plotseling verdwijnen’.’

Koerdisch verzet

De politicus, die gekleed gaat in een vrolijke bloemenjurk, groeide op in het Koerdische verzet in Iran. Op haar 13de sloot ze zich aan bij de Koerdische troepen, de peshmerga, die een guerrilla-oorlog voerden tegen de Iraanse overheid. Jarenlang zat ze in trainingskampen in het buurland Irak, tot dictator Saddam Hussein de kampen bestookte met gifgasaanvallen. Ze verloor tientallen strijdmakkers en vluchtte. ‘Niet groter dan een kalasjnikov’ luidt de titel van haar autobiografie uit 2016, met op de voorkant een oude foto waarop ze zo’n automatisch geweer vasthoudt.

Op haar 19de kwam ze naar Zweden, waar ze als schoonmaker werkte om haar studie filosofie te kunnen betalen. Na haar afstuderen richtte ze een feministische en anti-racistische organisatie op en werd ze lid van de Linkse Partij. In 2008 werd ze gekozen tot lid van de Riksdag, het Zweedse parlement. Sinds twee jaar is ze onafhankelijk parlementariër, na een conflict met de partijleiding, die haar te eigengereid vond.

Als parlementariër zet ze zich met name in voor vrouwenrechten en, sinds het begin van de oorlog in Syrië, voor de Koerden in dat land. Vorig jaar dwong ze af dat de nieuwe regering van premier Magdalena Andersson nog meer ging doen om de YPG, de Koerdische strijdkrachten in Syrië, te steunen. Andersson kwam bij een cruciale stemming over haar aantreden als premier één stem te kort; Kakabaveh bood uitkomst. Nog altijd geeft ze belangrijke gedoogsteun aan de regerende sociaal-democraten.

Strijd tegen Islamitische Staat

De steun aan de YPG is een van de heikele kwesties tussen Turkije en Zweden. Turkije ziet die organisatie als onderdeel van de verboden organisatie PKK. Maar landen als de VS en Zweden steunen de Koerdische strijders, omdat die in Syrië tegen Islamitische Staat vechten en de gevangenissen met (westerse) IS-strijders bewaken. Erdogan zette recentelijk de situatie verder onder druk door te dreigen met een grote militaire operatie tegen Koerden in het noorden van Syrië. Zijn ambitie is om een bufferzone te installeren tussen de grens en de Koerdische strijders.

De Koerdische gemeenschap in Zweden is volgens Kakabaveh niet bang dat de regering mensen zal terugsturen naar Turkije. Wel vrezen ze mogelijke concessies, zoals het opgeven van het wapenembargo tegen Turkije, dat werd ingesteld na het begin van de Turkse aanvallen in Syrië. ‘Bovendien zal hij dat in eigen land presenteren als een overwinning. Het zal hem meer zelfvertrouwen geven om de Koerden te onderdrukken.’

Kakabaveh heeft gedreigd haar gedoogsteun in te trekken als Zweden concessies doet aan Turkije. Haar deadline is 15 juni, wanneer een belangrijke stemming over de begroting gepland staat. Voor dit tijd moet premier Andersson haar op een belangrijk punt tegemoet zijn gekomen. ‘Wat er gebeurt, is dat leden of sympathisanten van de YPG door de Zweedse geheime dienst Säpo worden aangemerkt als terrorismeverdachte, vaak doordat Turkije informatie over deze mensen aanlevert. Ik vind dat hypocriet. Je kunt de YPG niet én financieel steunen, zoals Zweden doet, én deze mensen op een terrorismelijst zetten. Als ze niet van de Säpo-lijst worden gehaald, trek ik mijn steun in. Je moet geen millimeter met Erdogan meebuigen.’

In een eerdere versie werd de Zweedse geheime dienst geschreven als Sepo. Dat is onjuist en moet Säpo zijn.