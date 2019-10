Koerden zeggen dat hun spion ondergoed van al-Baghdadi stal voor dna-test

Irakese jongeren kijken in de stad Najaf naar het nieuws van de dood van al-Baghdadi. Beeld Reuters

Daarna hielp de spion Amerikaanse soldaten om al-Baghdadi te vinden in zijn schuilplaats. De IS-leider bevond zich in de Syrische provincie Idlib, in het noordwesten van het land. Afgelopen zaterdag wisten Amerikaanse soldaten hem daar in het nauw te drijven, waarop hij een einde maakte aan zijn leven. Al-Baghdadi is al vaker dood verklaard, maar dit keer zou zijn identiteit middels een DNA-test op het terrein zijn bevestigd.

De Amerikaanse president Trump bedankte Turkije, Rusland, Irak, Syrië en de Koerden voor hun medewerking, maar heeft niets gezegd over een speciale bijdrage van de Koerden. Een hoge Koerdische commandant twitterde echter direct al dat de dood van al-Baghdadi het gevolg was van ‘samenwerking op inlichtingengebied tussen onze strijdkrachten en de VS’.

Pijnlijk

Het is pijnlijk als blijkt dat het succes van de operatie daadwerkelijk te danken is aan de Syrisch-Koerdische militie. Trump trok zijn troepen drie weken geleden onverwachts terug uit het noordoosten van Syrië, en liet daarmee de Koerden in de steek, die samen met de VS tegen IS hebben gevochten. Direct na het vertrek van de Amerikanen, viel Turkije het gebied binnen, met als doel de Koerdische militie te verdrijven.

3 - Our own source, who had been able to reach Al Baghdadi, brought Al Baghdadi’s underwear to conduct a DNA test and make sure (100%) that the person in question was Al Baghdadi himself. بولات جان Polat Can

‘Sinds 15 mei hebben we samen met de CIA samengewerkt om al-Baghdadi te vinden, en hem van dichtbij te volgen’, twittert Polat Can, een hoge Koerdische commandant, dinsdag. ‘Een van onze bronnen kon het huis bereiken waar al-Baghdadi zich verstopte. Al Baghdadi veranderde heel vaak van schuilplaats. Hij stond op het punt om naar een nieuwe plek te verhuizen in Jerablus (op de grens met Turkije).’

‘Onze bron bracht ondergoed van al-Baghdadi om een dna-test uit te kunnen voeren, om zo te bevestigen (voor 100 procent) dat de persoon in kwestie al-Baghdadi zelf was’.

Toen zaterdag naar de rol van de Koerdische militie werd gevraagd, antwoordde de Amerikaanse chef-van-staven, generaal Mike Milley, dat hij ‘geen commentaar wil geven op wat wel of niet met hen gedaan is’ en benadrukte hij dat de soldaten die de schuilplaats waren binnengedrongen louter Amerikanen waren.

Mogelijke opvolger

Ondertussen twitterde Trump dinsdag dat Amerikaanse troepen ook een hoge IS-commandant hebben gedood, die mogelijk al-Baghdadi zou opvolgen. ‘Net bevestigd gekregen dat de belangrijkste persoon die Abu Bakr al-Baghdadi zou vervangen, uitgeschakeld is door Amerikaanse troepen. Hij zou hoogstwaarschijnlijk de leiderspositie hebben gekregen. Nu is hij ook dood.’

De plek in Noord-Syrië waar de Amerikanen IS-woordvoerder Abu Hassan al-Muhajir wisten te doden. Beeld AFP

Trump zei er niet bij wie deze hoge commandant zou zijn. Op maandag bevestigde het Amerikaanse leger al dat Abu al-Hassan al-Muhajir was gedood door de VS. Deze man was woordvoerder van IS en een vooraanstaande figuur binnen het terreurnetwerk die vaak werd genoemd als mogelijke opvolger van al-Baghdadi. Of Trump op hem doelde, is nog onduidelijk.

Ook bij deze actie zouden de Koerden betrokken zijn geweest, zeggen zij zelf. Mazloum Abdi, de hoogste militaire leider van de SDF (de strijdgroep die wordt gedomineerd door de Koerdische YPG-militie) zei dat zijn mensen belangrijke inlichtingen aan de Amerikanen heeft doorgespeeld over de verblijfplaats en verplaatsing van al-Muhajir.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead! Donald J. Trump