Koerden bekogelen en beschimpen vertrekkende Amerikaanse militairen

In overleg met de Amerikanen ligt het Turkse offensief tegen de Koerden tijdelijk stil, maar Ankara waarschuwde dat het offensief zal worden hervat als de Koerdische strijders zich dan niet uit het grensgebied hebben teruggetrokken.

Op videobeelden van een Koerdisch nieuwsagentschap was te zien hoe inwoners van de noordoostelijke stad Qamishli gevechtswagens van de Amerikanen probeerden tegen te houden en met aardappelen bekogelden toen het militaire konvooi door de stad reed. ‘Amerika leugenaar!’, werd er geroepen. ‘Als ratten gaan de Amerikanen ervandoor!’, schreeuwde een man. Een andere man probeerde een Amerikaans voertuig tegen te houden met een bord waarop hij had geschreven: ‘Dank aan het Amerikaanse volk, maar Trump heeft ons verraden.’

De Koerden werden totaal overvallen toen president Trump anderhalve week geleden na een telefoongesprek met de Turkse president Erdogan plotseling besloot de Amerikaanse militairen langs de grens weg te halen. Daarmee maakte hij de weg vrij voor de Turkse militaire operatie om de Koerdische YPG-militie uit de grenszone te verjagen. Uit vrees voor de Turken riepen de Koerden daarop de hulp van het leger van de Syrische president Assad in.

#Kurdish residents in the city of Qamishli block the path of the American forces withdrawing from northern #Syria and throw tomatoes at them following President Trump's order for the #US soldiers to retreat from the region - ANHA pic.twitter.com/PB513uC8ft