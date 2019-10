Koeman is op zijn hoede voor gemakzucht bij internationals

Bondscoach Ronald Koeman en Daley Blind (L) tijdens een training van het Nederlands elftal in voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland. Beeld ANP/KOEN VAN WEEL

Het nieuwe zelfbewustzijn bij Oranje weerspiegelt de revival van het Nederlandse voetbal, maar bondscoach Ronald Koeman waakt voor nonchalance. Na de knappe zege op aartsrivaal Duitsland kan het Nederlands elftal plaatsing voor het EK in 2020 al nagenoeg veilig stellen door Noord-Ierland en Wit-Rusland te verslaan. Juist tegen minder aansprekende teams is scherpte vereist, aldus Koeman. ‘En die miste ik tijdens de trainingen in Zeist.’

Voor het eerst sinds jaren wordt van Oranje verwacht dat het donderdag in de Kuip eerst Noord-Ierland oprolt en vervolgens zondag in Minsk een routineklus afwerkt tegen Wit-Rusland. De Noord-Ieren staan nog tweede in groep C met een wedstrijd meer gespeeld, omdat ze de maximale score behaalden in de confrontaties met de zwakke broeders Estland en Wit-Rusland. ‘Het EK-ticket kan in feite al worden verdiend tegen Noord-Ierland’, stelt Koeman.

Hij hoefde Daley Blind niet te overtuigen. De jonge vader kreeg bij aankomst in Zeist slechts één advies van teamgenoten met kinderen. ‘Veel bijslapen.’

Blind zat al op een wolk, omdat hij bij Ajax in topvorm verkeert. Toch beseft de 29-jarige verdediger dat hij die ‘flow’ niet zomaar kan oproepen bij het Nederlands elftal. ‘We zijn niet in de positie om te gaan zweven, we moeten nederig zijn. De stand spreekt voor zich, we moeten deze wedstrijd benaderen als een finale.’

Niet bij iedereen was dat besef doorgedrongen, constateerde Koeman tijdens de trainingen op de KNVB Campus in Zeist. In de Nations League hoefde hij niemand te prikkelen voor duels tegen toplanden als Duitsland, Frankrijk, Engeland en Portugal. De EK-kwalificatie is relatief eenvoudig in de wetenschap dat de nummers 1 en 2 in groep C verzekerd zijn van deelname aan de eindronde in 2020. De zege in Duitsland maakte de route nog eenvoudiger.

Gemakzucht is dan de klassieke valkuil, zei Koeman, woensdag in Zeist. Het past bij de snelle ontwikkeling van zijn groep. ‘Nu moet je de motivatie uit jezelf halen. Ik zag op bepaalde momenten dat het niet goed was. Het heeft te maken met de korte voorbereiding, je kunt spelers onmogelijk maximaal belasten. Ik constateerde ook dat het soms te gemakzuchtig was.

‘Die observatie zegt niet alles. Ik kan me herinneren dat onze fitnesstrainers na de warming-up bij de thuiswedstrijd tegen Frankrijk in de Nations League waarschuwden dat er weinig energie in de groep zat. Prompt speelden we de beste wedstrijd tot nu toe.

‘Wat is wijsheid? Ik word niet onrustig als ik zie dat de training matig verloopt. Ik gaf wel aan dat de intensiteit omhoog moest. Er is geen enkele reden voor gemakzucht, we moeten ons nog steeds plaatsen voor het EK. Het zou pijnlijk zijn als in de komende duels de juiste instelling ontbreekt.’

Sommige internationals komen nu anders binnen dan voorheen, zei Koeman. ‘Toen Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt nog bij Ajax speelden, stapten ze maandagochtend om 12 uur in de auto en reden op hun gemak van Amsterdam naar Zeist. Nu komt Frenkie uit Barcelona en Matthijs uit Turijn, het is een andere dynamiek. Matthijs was na zijn wedstrijd met Juventus pas zondagnacht om 2 uur thuis en vloog de volgende ochtend om 7 uur naar Nederland.’ En glimlachend: ‘Daar worden ze grote kerels van.’

Zulke grote meneren heeft Noord-Ierland niet, de meeste internationals spelen voor kleinere clubs in Engeland. Koeman noemde de 34-jarige Steven Davis, met wie hij werkte bij Southampton, het boegbeeld van de Noord-Ierse selectie. ‘Ik hoop Steven na afloop glimlachend een hand te geven, want natuurlijk hebben we meer kwaliteit dan Noord-Ierland.’