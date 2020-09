Koelewijn niet langer hoogleraar: Nyenrode schort contract op wegens banden met fraudeverdachten

Kasteel Nyenrode langs de Vecht, de locatie van Nyenrode Business University. Beeld Frans Lemmens / HH

Koelewijn erkent dat hij ‘tijdelijk’ niet langer bij Nyenrode doceert en dat hij zich daardoor ook geen hoogleraar mag noemen. ‘Ik had een nulurencontract bij Nyenrode. Dat is opgeschort. En als je er niet meer doceert, mag je jezelf zo niet meer noemen’, zegt hij.

Koelewijn treedt veel in de media op als expert op het gebied van beleggingen en goed ondernemingsbestuur. Dat hij met twee fraudeverdachten in zee is gegaan, was met het idee dat ook fraudeurs een tweede kans verdienen, zo zei hij in Het Financieele Dagblad. Michel G. opereerde daarbij onder valse naam. Overigens heeft Koelewijn nu besloten dat G. per 1 oktober bij de beide fondsen zal opstappen. Ook Ad van T., die het adviseerde, stopt met zijn medewerking. Dit is inmiddels bekendgemaakt aan de beleggers in beide fondsen.

Het gaat om het vastgoedbeleggingsfonds Eurofonds en het valutafonds Topfund. Koelewijn is zelf oprichter van Eurofonds, dat belegt in de Ierse sociale woningbouw. Hij bezit ook de helft van de aandelen. In de afgelopen tijd is voor dit fonds 1,1 miljoen euro opgehaald bij vermogende Nederlanders, waarbij G. en Van T. waren betrokken. Van T. was juridisch adviseur bij het opstellen van het Informatie Memorandum van Eurofonds. Streefbedrag van het fonds is 20 miljoen. Topfund werd door G. bedacht. Koelewijn is daar commissaris.

Koelewijn doceert op Nyenrode al jarenlang over goed ondernemingsbestuur. Daarbij gaat het vaak over integriteitsvraagstukken. Door met fraudeurs in zee te gaan, brengt hij zichzelf in opspraak. Koelewijn is vanwege deze kwestie ook niet langer bestuurslid van het pensioenfonds van de financiële waakhond Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het vastgoedfonds Synvest, dat hem had voorgedragen als commissaris, trekt die voordracht in.

Michel G. werd in 2012 gearresteerd vanwege drie beleggingsfraudes. Een daarvan was de zaak rond het valutabeleggingsfonds IB Capital, waarbij beleggers 50 miljoen dollar kwijtraakten. De rechtbank moet de zaak nog altijd behandelen. G. werd tot 10 maanden cel veroordeeld in een andere zaak. Ad van T. is bekend als medewerker van de in 2012 tot 4 jaar cel veroordeelde ‘witwasser’ Jan-Dirk Paarlberg. Koelewijn heeft nog zijn consultancybureau Financieel Denkwerk en zegt nog verschillende andere functies te hebben. ‘Een aantal instellingen wil mij gewoon in dienst houden, met een aantal andere ben ik nog in gesprek.’