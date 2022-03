Koeleba: Onderhandelingen met Rusland zijn terug bij af • VN: meer dan 1000 burgerdoden bevestigd in Oekraïne

• Het aantal burgerdoden dat door de VN is bevestigd is de 1.000 gepasseerd

• Volgens Oekraïne heeft Rusland 6 duizend burgers uit Marioepol gedeporteerd, en probeert het bij nog eens 15 duizend burgers hetzelfde te doen

• De Navo belooft meer steun voor Oekraïne en meer troepen in de oostelijke lidstaten

• Moskou en Warschau voeren een hoogoplopende ruzie over de verbanning van 45 Russische diplomaten uit Polen