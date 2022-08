Koeien staan vaker buiten: goed voor beperken stikstofuitstoot

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Steeds meer koeien staan geregeld in de wei. In 2015 kwam 65 procent van de melkkoeien buiten de stal, in 2021 was dat 75 procent. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Melkkoeien brengen wel minder tijd buiten door. In 2021 stonden weidekoeien gemiddeld 1.301 uur buiten, in 2013 was dat nog 1.725 uur. Dat komt doordat ze vaker alleen overdag in de wei staan, en niet meer dag en nacht. In 2021 waren koeien 14 procent van de weidedagen dag en nacht in de wei, in 2013 was dit nog 23 procent.

De weidegang is relevant voor de stikstofdiscussie. Koeien in de wei produceren minder ammoniak dan koeien op stal, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Wageningen uit 2014. Hoewel de koeien evenveel mest produceren, komt in de stal mest en urine op dezelfde plek terecht, en door deze menging ontstaat ammoniak. In de wei mengt niet alle urine met de mest, een deel dringt in de bodem door voordat ammoniak ontstaat. Als koeien meer dan 720 uur per jaar in de wei staan, mag de melkveehouder een emissiereductie van 5 procent rekenen.

Noord-Holland kent het hoogste percentage (97 procent) melkveebedrijven dat hun koeien in de wei laat grazen. Zuid-Holland (95 procent) en Utrecht (93 procent) volgen. In Flevoland komen koeien het minste buiten. Daar staan ze bij slechts 47 procent van de melkveebedrijven in de wei. In deze provincie zijn de melkveebedrijven relatief groot. Grotere bedrijven hebben vaak niet genoeg grasland om de koeien te laten grazen. Ook bij Noord-Brabantse bedrijven is relatief weinig weidegang, 69 procent.