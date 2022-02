Koala’s officieel bedreigde diersoort: ‘Een donkere dag, Australië had het nooit zover mogen laten komen’

Beeld Reuters

De bedreigde status biedt de overheid meer wettelijke mogelijkheden om de dieren bescherming te bieden. En dat is hard nodig vanwege ‘de impact van langdurige droogte, grote bosbranden, en de effecten van ziekte, verstedelijking en verlies van leefgebied in de afgelopen twintig jaar’, aldus minister voor Milieu Sussan Ley vrijdag in een verklaring.

Schattingen wat betreft het resterende aantal koala’s in Australië lopen sterk uiteen, maar er zouden nog 100.000 tot 330.000 koala’s in het wild leven. Ley maakte bekend dat de overheid werkt aan een herstelplan voor de koala en bij toekomstige ontwikkelingsplannen rondom het leefgebied wordt rekening gehouden met de mogelijke gevolgen voor de diersoort. Het toegezegde bedrag komt bovenop de 46 miljoen euro die de overheid sinds 2019 heeft geïnvesteerd in de bescherming van de koala.

Kwetsbaar

Koala’s zijn geliefde dieren die in het wild alleen voorkomen in de eucalyptusbossen in het oosten van Australië. De iconische diersoort staat symbool voor alle wilde dieren in het land. Tien jaar geleden classificeerde de overheid de diersoort als kwetsbaar in de oostelijke deelstaten New South Wales, Queensland en het Australisch Hoofdstedelijk Territorium.

De druk op de overheid om het buideldier beter te beschermen, werd de afgelopen jaren flink opgevoerd door natuurbeschermingsorganisaties. Daarbij wezen ze erop dat de koalapopulatie sinds 2001 met ongeveer 50 procent is afgenomen in Queensland en zelfs met 62 procent in New South Wales. Ook bleek in 2020 uit een parlementair onderzoek dat koala’s binnen dertig jaar zouden uitsterven als de Australische autoriteiten de diersoort niet actief zou gaan beschermen in New South Wales.

Bitterzoet

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) noemde de nieuwe status voor koala’s ‘een bitterzoet resultaat, maar een cruciale stap’ om de dramatische achteruitgang van de populatie tegen te gaan. De status betekent dat de dieren en hun leefgebied meer bescherming moeten krijgen volgens de nationale milieuwetgeving van Australië, schrijft de organisatie op Twitter. ‘Dit zal niet alleen het iconische dier beschermen, maar ook veel andere soorten.’

Het Internationale Fund for Animal Welfare (IFAW) is kritischer en spreekt van een donkere dag. ‘We hadden het nooit zover mogen laten komen dat we het risico lopen een nationaal icoon te verliezen’, schrijft de directeur voor Oceanië in een verklaring. ‘Dit moet een wake-upcall zijn voor Australië en de regering om veel sneller te handelen om kritieke habitats te beschermen en om de gevolgen van klimaatverandering serieus aan te pakken.’

Volgens een rapport van het WNF hebben de omvangrijke bosbranden die eind 2019 en begin 2020 in Australië woedden aan 60 duizend koala’s het leven gekost. Waarschijnlijk werd daarbij bovendien een kwart van hun leefgebied verwoest. Andere belangrijke bedreigingen voor de buideldieren zijn bomenkap en ziektes. Naar schatting lijden in sommige gebieden de helft van de koala’s aan chlamydia, dezelfde seksueel overdraagbare ziekte die mensen kunnen krijgen.