KNVB scherpt regels aan: wedstrijd wordt niet meer dezelfde dag uitgespeeld als speler wordt belaagd

Davy Klaassen werd woensdagavond tegen Feyenoord geraakt door een vliegende aansteker. Beeld ANP

Er klonk na de wedstrijd veel kritiek op het besluit om het duel toch die avond nog uit te laten spelen. Scheidsrechter Lindhout legde het spel ongeveer een half uur stil. Spelers van Feyenoord maar ook van Ajax – onder wie slachtoffer Klaassen, die een bloedende hoofdwond opliep – gaven aan de wedstrijd gewoon af te willen maken.

Toch zal dat in het vervolg niet meer gebeuren. Althans, niet op die dag. Als een wedstrijd ‘definitief gestaakt’ is, heeft de KNVB verschillende opties: de wedstrijd kan compleet worden overgespeeld, het restant van de wedstrijd kan op een later moment – al dan niet met publiek – worden uitgespeeld, of de tussenstand op het moment van staken kan als eindstand worden genoteerd.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

De KNVB hoopt met de aanscherping dat ‘potentiële daders het niet langer in hun hoofd halen om de hoofdrolspelers op het veld te belagen’. Ook in andere gevallen kan de wedstrijd worden stilgelegd. Dat is het geval als er een toeschouwer op het veld komt en een speler aanvalt.

Ook als er geen speler geraakt of belaagd wordt, gelden er aangescherpte regels. Bij het gooien van objecten op het veld wordt een wedstrijd gelijk tijdelijk gestaakt. Gebeurt het na een hervatting weer, dan volgt een definitieve staking. Diezelfde tweetrapsraket wordt gehanteerd bij toeschouwers die het veld betreden.

Vak Z blijft leeg tegen Roma

Niet alleen de KNVB grijpt in na het aanstekerincident. Ook Feyenoord zelf komt met een maatregel, al is die tijdelijk van aard. Tijdens de wedstrijd in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma blijft Vak Z helemaal leeg. Dat is het onderste deel van de tribune langs een van de lange zijden van het veld, dat in feite uit vier vakken bestaat. Aan die kant staan ook de tv-camera’s. Om die reden is dat ook de enige zijde van het stadion waar geen netten hingen.

Vanuit Vak Z werd woensdag de aansteker naar Davy Klaassen geworpen. In totaal gaat het om tweeduizend plekken die leeg blijven tijdens de wedstrijd op 13 april. Er waren al 1.100 kaarten verkocht. Kopers daarvan kunnen hun geld terugkrijgen of een zitplaats elders in het stadion krijgen.

Het incident in het stadion werd voorafgegaan door een incident erbuiten. Op een podium riep een man door een microfoon ‘Hamas, hamas, Joden aan het gas’. Andere aanwezigen namen die leus toen over. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart na een aangifte van het CIDI.