KNVB gaat biergooiers straffen en in het uiterste geval supporters weren

Bierbekers op het veld tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en Vitesse in het Euroborg stadion op 22 september. Beeld ANP

Woensdag maakte de KNVB bekend dat er in de eerste speelrondes van het betaald voetbal aanzienlijk meer tuchtzaken omtrent wangedrag van supporters liepen en meer stadionverboden zijn uitgedeeld dan in reguliere voetbalseizoenen. De voetbalbond en de Eredivisie vermoeden dat dit komt door beperkende coronamaatregelen die lang golden: voetbalsupporters zouden hun frustratie kwijt moeten.

Summum van de toegenomen misdragingen was de reeks incidenten rondom NEC-Vitesse afgelopen zondag. Supporters van de Gelderse rivalen legden slachtafval neer op gevoelige plekken (daar waar een trouwe fan van de opponent was verongelukt), gingen bij een pompstation met hakbijlen met elkaar in gevecht en raakten slaags met de politie bij het Goffertstadion in Nijmegen.

Die incidenten waren de directe aanleiding voor de KNVB, de clubs, de twee profcompetities en supportersverenigingkoepel Supporterscollectief om samen te komen. Doel van die gesprekken was om tot nieuwe maatregelen te komen die in elk voetbalstadion zullen gelden. Donderdag bracht de KNVB de maatregelen naar buiten.

Stadionverbod voor biergooier

Tamelijk nieuw in de eredivisie dit seizoen is het massale biergooien van supporters naar tegenstanders zoals keepers of spelers die op het punt staan een corner te nemen. Tot dusver verschilde het gevolg van het biergooien per keer: de ene keer legde de scheidsrechter de wedstrijd stil, de andere keer maande de scheidsrechter de cornernemer om de bal snel weg te trappen zodat de speler er maar van af was.

Nu hebben de clubs en de KNVB afgesproken dat bij het gooien van plastic bekers bier en andere objecten de stadionspeaker eerst zal waarschuwen. Als de supporters zich dan nog niet kunnen gedragen wordt de wedstrijd stilgelegd en sluit de catering bij betreffende supportersvakken. Ook wil de KNVB biergooiers voortaan altijd een landelijk stadionverbod van minstens een jaar geven.

Bovendien kunnen fans vanaf heden alleen een uitwedstrijd van hun club bijwonen als zij een zogenoemde uitkaart hebben. Dit een speciale pas die supporters aan het begin van het seizoen kunnen aanvragen om voorrang te krijgen bij de aanschaf van een ticket voor een uitwedstrijd. In ieder geval tot december moeten alle supporters die naar een uitwedstrijd willen zo’n kaart hebben. Zo houden de KNVB en de clubs meer zicht op wie zich in de uitvakken bevinden.

De KNVB en de clubs hopen met straffen voor individuele onruststokers te voorkomen dat ‘de goeden onder de kwaden lijden’. Maar mochten de incidenten aanhouden, dan dreigt de voetbalbond wedstrijden te staken of supporters te weren.