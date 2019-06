Knullige couppoging tekent onrust binnen PVV

Goedemiddag,

Het blijft rommelen rond Geert Wilders, die zo lang ongenaakbaar was als partijleider. Een ronduit knullige greep naar de macht door mindere goden binnen de partij lijkt weinig kans te maken, maar dat er überhaupt een poging wordt gedaan, zegt veel over de afgebladderde allure van de Limburger.

LEK VAN DE DAG

Coupplannen PVV’ers op straat

Zelfs de boeven in de tv-serie van Bassie en Adriaan waren professioneel genoeg om hun snode plannen niet vooraf op papier te zetten. De Baron en zijn handlangers wisten wel beter: zoiets kan alleen maar uitlekken. Die wijsheid was niet besteed aan drie muitende PVV-leden in Noord-Holland, die netjes notuleerden hoe zij een coup zouden gaan plegen. ‘Plat gezegd ‘kapen‘ we de huidige PVV-achterban door een partij op te richten.’

Uiteraard lekte de memo over de op te richten ‘Democratische Partij voor de Vrijheid (DPV) uit, via De Telegraaf. Volgens de krant bestempelde Wilders de plannen deze week intern als ‘verraad’, waarna de muiters aan het twijfelen sloegen. Een van de betrokkenen, ex-Statenlid Joost van Hooff, zegt dat hij ‘geen behoefte’ voelt om de plannen door te zetten. ‘Ik ben en blijf PVV’er. Voor zover dat mogelijk is althans, want de partij kent behalve Wilders geen leden natuurlijk.’

Daarmee benoemde Van Hooff de voornaamste bron van kritiek onder actieve PVV’ers. Door de structuur van de partij zet Wilders grotendeels in zijn eentje de koers uit. Zo lang de PVV bleef winnen, was dat geen probleem. Maar sinds de neergang is ingezet – de partij verloor zelfs al haar Europese zetels – neemt het gemor allengs toe.

Onduidelijk is wie de andere coupplegers zijn. Dannij van der Sluijs hoort niet bij het clubje, zegt hij zelf, ook al deelde het gewezen Statenlid onlangs een bericht op Twitter dat ‘de tijd van Wilders voorbij is’. Heel kansrijk schat hij de ‘DPV’ niet in. ‘Je moet iemand hebben als Geert, die na een afscheiding echt succes kan hebben. Hoe vaak komt zoiets nou voor?’

EUROPESE STOELENDANS

Verdeling poppetjes op Ruttes menu

Mark Rutte in gesprek met de Belgische premier Charles Michel tijdens een informele Europese top in mei. Beeld BELGA

Dineren in Brussel doet premier Mark Rutte wel vaker – meer dan hem lief is – maar het etentje vanavond met vijf collega’s is uniek. Voor het eerst schuiven zes premiers namens de drie grootste politieke partijen aan tafel om te onderhandelen over de verdeling van de EU-topbanen.

Het diner is het startschot van een twee weken durend diplomatiek offensief met een hoge inzet: het programma voor de toekomst van Europa én de poppetjes die de leiding krijgen over dat programma. Samen met de Belgische premier Charles Michel vertegenwoordigt Rutte aan tafel de liberalen. De Deense Eurocommissaris Margrethe Vestager is hun kandidaat voor het Commissievoorzitterschap, maar Rutte heeft daarnaast de kaart van Frans Timmermans in zijn binnenzak. Vorige week beloofde de premier ernaar te streven dat ‘een goede Nederlander op de mooiste portefeuille komt’.

Timmermans lijkt meer kans te maken op de voorzittershamer dan Manfred Weber. De Duitser was de Spitzenkandidat (lijsttrekker) van de christendemocraten. Die fractie is na de Europese verkiezingen de grootste gebleven in het Europees parlement, maar Webers kansen zijn de laatste weken geslonken. Volgens een betrokkene kan hij fluiten naar de toppositie. ‘Weber is dood.’

NIEUWS VAN DE DAG

Fiscus ziet 84 miljoen over 't hoofd

Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken. Beeld Arie Kievit

En weer is het mis bij de Belastingdienst. Tot haar teleurstelling moet minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vandaag melden dat de fiscus een kostenpost van 84 miljoen euro voor een ict-project is vergeten te melden. De totale kosten van grote ict-projecten zijn daarmee niet gedaald, zoals Ollongren vorige maand stelde, maar juist gestegen.

De lijst van blunders van de Belastingdienst is inmiddels schier eindeloos. In mei nog bleek dat de fiscus 1,2 miljard euro aan toeslagen te weinig in de jaarrekening had gezet. De aanhoudende ict-problemen dreigen de overheid vleugellam te maken, waarschuwden belastingambtenaren vorig jaar al in de Volkskrant. De Algemene Rekenkamer en de Belastingdienst trokken toen al aan de alarmbel: dit gaat verkeerd.

Om de fiscus te ‘resetten’ zou de politiek de komende drie jaar moeten afblijven van de belastingwetgeving, adviseerde staatssecretaris Menno Snel (Financiën) vorige week. De organisatie zou dan meer tijd overhebben voor het vernieuwen van de hopeloos verouderde computersystemen uit de jaren zeventig en tachtig. Een advies dat enkel dringender is geworden door de nieuwste flater van de ooit zo gezaghebbende Belastingdienst.

EN DAN DIT NOG

Rutte trekt boetekleed aan

Op zijn laatste dag als Tweede Kamerlid belandde Martin van Rooijen in een verhit onderonsje met premier Rutte, die de 50Plusser van ‘onzin’ over het pensioenakkoord betichtte. ‘Dat vind ik geen vorm van debatteren, minister-president’, antwoordde Van Rooijen, die naar de Eerste Kamer vertrekt. ‘Dat vind ik beneden uw niveau.’

Een uur later nam Rutte zijn woorden terug. ‘Ik zei tegen de heer Van Rooijen dat hij onzin sprak. Dat vond ik te kort door de bocht.’ Fijn dat het zo ook kan, vond Kamervoorzitter Arib, die gisteren hard botste met Denk.

“Onzin” bijt Rutte @MvRooijen toe, maar even later heeft ie toch spijt... pic.twitter.com/tqa9l7uWqj Roel Schreinemachers

