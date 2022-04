Knuffelen met Sywert was voor ambtenaar van De Jonge ‘bijna een dagtaak’

CDA-minister Hugo de Jonge heeft zich meerdere keren bemoeid met de mondkapjeshandel van zijn partijgenoot Sywert van Lienden. De bewindsman had direct en amicaal contact met Van Lienden en zette ambtenaren ertoe aan met de ex-scholierenleider te ‘knuffelen’. Beeld ANP

Zo spoorde De Jonge een hoge ambtenaar in april 2020 aan om tot een samenwerking met zijn partijgenoot Van Lienden te komen, omdat het beter was om Van Lienden ‘inside pissing out te hebben dan outside pissing in’. Al kan dit ook duiden op vrees bij De Jonge dat Van Lienden ‘solo’ zou gaan met zijn mondkapjes als hij geen deal met de overheid kon sluiten.

Uit de nu vrijgegeven stukken komt de angst voor gedoe met Van Lienden nog meer naar voren. Zo appt een ambtenaar op 25 maart 2020 aan De Jonge dat hij is ‘gaan knuffelen’ met Sywert. ‘Dat is bijna een dagtaak’, schrijft hij aan de minister. ‘Voor een deel is het gelukt om goede samenwerking af te spreken. Voor een deel niet. Kan zijn dat dat ergens in het nieuws komt. Sywert heeft gezegd dat hij dat niet zou doen. Hou je op de hoogte.’ ‘Top, dank!’, appt De Jonge dan terug.

Een paar weken later, op 10 april, appt De Jonge aan zijn politiek assistent Bart van den Brink dat hij even moet bellen met ‘Sywert’. ‘De kritiek is nu te massief.’ ‘Ja, eens’, antwoordt zijn assistent. Negen dagen later sluit de overheid een deal met Van Lienden.

Maar uit de interne stukken blijkt dat De Jonge ook daarna nog niet helemaal gerustgesteld is over uitlatingen van Van Lienden in de media. In mei doet de mondkapjeshandelaar nog een nieuw aanbod bij de overheid en hij vindt weer dat het niet opschiet. Als hij voor de avond van 5 mei aangekondigd wordt als gast bij het actualiteitenprogramma Nieuwsuur, appt De Jonge met zijn collega-minister Van Rijn. ‘Als je hem voor nieuwsuur belt helpt t misschien nog een beetje.’

Zelf appt De Jonge in het voorjaar van 2020 ook wat heen en weer met Van Lienden. Wat daaraan opvalt is dat Van Lienden lappen tekst stuurt, waar De Jonge dan summier op reageert. Zo schrijft Van Lienden op 19 maart einde van de middag: ‘Succes de komende tijd, zet ’m op.’ Een kwartiertje later stuurt hij er nog een berichtje achteraan. ‘Als je op enige wij hulp nodig hebt (al is t maar praktisch), altijd bereid.’ De Jonge reageert uren later. ‘Thanx Sywert – let you know.’