Knot waarschuwt de Kamer: dupeer de jongeren niet

Klaas Knot, President van de Nederlandse Bank, tijdens een debat over het monetaire beleid van de ECB. Beeld Freek van den Bergh

Goedemiddag,

Terwijl de Tweede Kamer steeds meer neigt naar het oprekken van de pensioenregels om de ouderen kortingen te besparen, bracht Klaas Knot een tegengestelde boodschap naar Den Haag. Verder legde een GroenLinkser de trucs van de tabakslobby bloot en zou Thierry Baudet een journalist ‘een sekteleider’ hebben genoemd.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

GESPREK VAN DE DAG

Knot: pensioenpijn nu nemen

50Plus-leider Henk Krol moet zich in z'n koffie hebben verslikt toen hij vanochtend de Telegraaf opensloeg. Het stond er echt: het uitstellen van pensioenkortingen is onwenselijk. Nog veel belangrijker dan wát er stond was wie het zei: Klaas Knot, de baas van De Nederlandsche Bank. ‘Uitstel van korten betekent dat de rekening doorschuift naar jongere generaties’, liet hij er geen misverstand over bestaan. ‘De rek is er een keer uit.’

Knot nam een voorschot op het gesprek dat hij vandaag met de financiële commissie van de Tweede Kamer voerde. Dat gesprek ging over het door Knot bekritiseerde monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Volgens de DNB-president heeft de Europese economie nauwelijks baat bij het opkopen van meer staatsobligaties door de ECB, terwijl de schuldenberg alleen maar groter wordt.

Een tweede maatregel van ECB-president Mario Draghi, het verder verlagen van de al extreem lage rente, treft de Nederlandse pensioenfondsen in het hart. Kortingen lijken onvermijdelijk om de dekkingsgraad op peil te houden. ‘Als er weer wordt besloten tot een maatregel om kortingen voor ons uit te schuiven’, waarschuwde Knot het deel van de Kamer dat neigt naar het oprekken van de regels, ‘is dat opnieuw een intergenerationele transfer van ouderen aan jongeren’. In gewonemensentaal: dan zijn de jongeren weer de klos.

Knots uitspraken zetten het Haagse pensioendebat nog verder op scherp, als dat al mogelijk was. De reactie van Henk Krol is een voorspelbare: volgens hem worden ‘huidige en toekomstige gepensioneerden’ bestolen door de DNB-baas. ‘We dachten altijd dat we werden opgelicht door Drahgi (sic), blijkt het onze eigen Knot te zijn....’

We dachten altijd dat we werden opgelicht door Drahgi, blijkt het onze eigen Knot te zijn.... pic.twitter.com/pQaFBjOcOt Henk Krol

NIEUWS VAN DE DAG

‘Top Belastingdienst wilde toeslagjacht’

Menno Snel (D66), staatssecretaris van Financiën. Beeld ANP

De situatie van Menno Snel wordt steeds penibeler door aanhoudend graafwerk van Trouw en RTL Nieuws, die al maanden berichtten over de ‘fraudejacht’ rond de kinderopvangtoeslag in 2014. Toeslagen van honderden ouders in en rond Eindhoven werden direct stopgezet nadat bij slechts acht ouders ‘onvolkomenheden’ waren geconstateerd. Mogelijk zijn in totaal zelfs tot tienduizenden gezinnen gedupeerd. Dat gebeurde met instemming van ambtenaren ‘tot op het hoogste niveau binnen de Belastingdienst', schrijven de twee media vandaag.

Het is het volgende hoofdstuk in de slepende toeslagzaak. Snel, als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de toeslagen, ging al eens uitgebreid door het stof. in de Tweede Kamer sprak hij van ‘tunnelvisie’ bij de Belastingdienst, die in zijn ijver om fraude te bestrijden ‘de menselijke maat’ verloor. Nu willen partijen opnieuw tekst en uitleg van de D66'er.

Meer dan een vervelend incident legt het nieuws een cultuur binnen de Belastingdienst bloot. Daartoe aangemoedigd door de Kamer pakte de dienst mogelijke fraude keihard aan. Veelzeggend is de anekdote die Trouw optekende uit de mond van een betrokkene. ‘Eén van de juristen die snel carrière maakte bij Toeslagen had als motto in zijn pen gegraveerd: ‘Bij twijfel, altijd afwijzen’.’

EEN AVONDJE FORUM

‘Intimiderende actie’ Baudet

Even leek de rust rond Forum voor Democratie te zijn wedergekeerd, maar dit weekend was het weer bal. Op Twitter schreef verslaggever en Forum-watcher Chris Aalberts over de manier waarop hij werd aangepakt op een partijborrel in Zuid-Holland. Volgens Aalberts werden de spotlights op hem gericht en noemde FvD-voorman Thierry Baudet hem ‘een sekteleider’.

Volgens Baudet was het slechts ‘een grapje’, maar dat gaat er bij Aalberts niet in. De journalist is niet de enige die een ongemakkelijk gevoel overhield aan de avond: Sonny Spek, die kandidaat-Statenlid voor Forum in Zuid-Holland was, besloot zijn lidmaatschap na de ‘intimiderende actie’ zelfs op te zeggen.

Vanavond heb ik mijn lidmaatschap bij Forum voor Democratie opgezegd. De intimiderende actie tegenover journalist @ChrisAalberts was de druppel die de emmer deed over lopen.



Het was een mooie tijd en ik hoop dat alle kiezers de vertegenwoordiging krijgen die zij verdienen. Sonny Spek

EN DAN DIT NOG

Tabakslobby aast op GroenLinkser

Groot was de verbazing bij GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders toen hij werd benaderd door een grote tabaksfabrikant. Of hij geen zin had om bij hen aan de slag te gaan? Nou nee. Smeulders besloot wel om opheldering te vragen. Met een op z'n zachtst gezegd opmerkelijk telefoongesprek tot gevolg: ‘van andere Kamerleden hebben we positieve reacties gekregen.’

Mijn eerste vraag is eigenlijk heel simpel. Waarom benadert een tabaksfabrikant een zittend Tweede Kamerlid om voor hen te komen werken? "Nou, dat heb ik met opzet gedaan…" pic.twitter.com/h27WTtU2XQ Paul Smeulders

De PVV bestaat niet

De telefoon wordt nooit opgenomen, oud-Kamerleden verdampen en debat binnen de partij is er sowieso niet. Wel zijn er echte kiezers. Maar die maakt het niet uit welke partij hun frustratie verwoordt. En dus vraagt politiek verslaggever Ariejan Korteweg zich af: bestaat de PVV van Geert Wilders eigenlijk wel?

Sommer op maandag

‘Het moet van Brussel’ mag columnist Martin Sommer van zijn collega Diederik Samsom niet meer zeggen. Toch wil hij het erover hebben. ‘Want wie kritiek levert op een Brusselse beslissing, wordt telkens om de oren geslagen met het argument dat de lidstaten dit zelf zo bedacht hebben, dan kun je dat Brussel toch niet kwalijk nemen?’

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink hier ‘Volkskrant politiek’ aan.