KNMI stelt verwachte zeespiegelstijging Nederland naar boven bij: tot 1,2 meter in 2100

Noordwijk aan Zee. Beeld Joris van Gennip

Dat staat in het Klimaatsignaal’21, een rapport waarvoor het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft uitgezocht wat het gezaghebbende IPCC-klimaatrapport van deze zomer betekent voor Nederland. In het IPCC-rapport zetten honderden wetenschappers van over de hele wereld de laatste inzichten over het klimaat op een rij.

Zelfs een zeeniveau dat aan de Nederlandse kust twee meter hoger ligt dan aan het begin van de eeuw, is volgens het KNMI voorstelbaar, als het smelten van de ijskap op Antarctica een versnelling inzet. Daarover is onder wetenschappers veel onzekerheid. Op de lange termijn kan de zeespiegel nog veel verder omhoog gaan. Het KNMI denkt aan maximaal 17 meter in het jaar 2300.

De hogere bovengrens voor zeespiegelstijging kent volgens Sybren Drijfhout, KNMI-expert op dit onderwerp, een aantal oorzaken. ‘We hebben meer rekening gehouden met de onzekerheid die er zit in de verschillende klimaatscenario’s’, zegt hij. ‘Ook de laatste inzichten over Antarctica leidden ertoe dat we de verwachtingen naar boven hebben bijgesteld. Verder nemen we nu voor het eerst bodemdaling mee.’

Als de zeespiegel werkelijk vele meters gaat stijgen in 2300, dan ‘is dat het einde van het Koninkrijk der Nederlanden’, waarschuwt Drijfhout, onder gelach van de aanwezigen bij de presentatie van het Klimaatsignaal’21. Maar Drijfhout is serieus. ‘Ik hoop dat de landen dit gevoel van urgentie voelen als ze in Glasgow bijeenkomen voor de klimaattop van dit najaar.’

Zomerbuien

De verwachting van het KNMI is ook dat in Nederland de zwaarste zomerbuien extremer worden, maar dat tegelijkertijd de kans op droge lentes en zomers toeneemt. ‘Ons klimaat schuift steeds meer op richting het klimaat van Zuid-Europa’, aldus het weerinstituut, dat zijn rapport maandag presenteerde.

De langdurige droge periodes zijn onder meer een indirect gevolg van de opwarming van de noordpool. Doordat het temperatuurverschil tussen de pool en de tropen afneemt, wordt de straalstroom (een baan met hoge windsnelheden op circa 10 kilometer hoogte) zwakker. Hoe trager de straalstroom, hoe groter de kans dat hetzelfde weerbeeld langer blijft bestaan.

In het Caribisch deel van Nederland zwelt de kracht van orkanen aan, voorziet het KNMI. Het aantal stormen op de Noordzee neemt daarentegen niet toe.

‘Dit rapport biedt geen vrolijk, maar wel noodzakelijk leesvoer’, reageert Steven van Weyenberg, demissionair D66-staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. ‘Klimaatverandering gaat sneller dan we dachten, en de impact is groter, ook in Nederland. Daarop moeten we ons zo goed mogelijk voorbereiden: wat betekent dit voor onze dijken en waterkeringen? Daarnaast ligt er bij de komende klimaattop een grote opdracht voor ons allen om te voorkomen dat klimaatverandering verder uit de hand loopt.’

