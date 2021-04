KNMI: maandagavond code geel in het hele land om winterse buien

Beeld Sophia Twigt

Sneeuw in april is minder uitzonderlijk dan het misschien klinkt. In de vorige eeuw was de paasmaand zelfs regelmatig ‘echt winters’, meldt Weer.nl. In 1973 kende april de meeste sneeuwdagen: maar liefst zeventien. Voor aprilsneeuw na de millenniumwisseling moet men terug naar 2001 en 2016, toen het op zes dagen ergens in Nederland sneeuwde.

De kans dat sneeuw in april ook blijft liggen, is aanzienlijk kleiner – zeker in deze eeuw. Vorige eeuw lag er gemiddeld nog eens in de twee jaar sneeuw in april, deze eeuw heeft er in april volgens Weer.nl op de meeste plaatsen nog helemaal geen sneeuw gelegen. Als er al ergens een sneeuwdek lag, dan was het zeer lokaal.

Het winterse weer op deze Tweede Paasdag wordt veroorzaakt door een straffe noordwesten- tot noordenwind, die koude lucht aanvoert. In het hele land kunnen forse windstoten voorkomen. In het Waddengebied kan de wind zelfs stormachtig worden. Verder is er kans op winterse buien, met hagel en natte sneeuw.

Code geel geeft het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) af wanneer er ‘mogelijk kans op gevaarlijk weer’ is. Dit soort weersituaties komt in Nederland vaak voor, aldus het instituut, maar vereist wel oplettendheid, ‘met name als men onderweg is’.

De weerswaarschuwing geldt op dit moment in alle regio’s van maandagavond 22.00 uur tot dinsdagochtend 11.00 uur.