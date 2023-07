KNMI greep op het laatste moment naar de ‘noodrem’ vanwege moeilijk te doorgronden zomerstorm

In de Molijnstraat in Haarlem werden vijf huizen werden vernield door bomen die omwaaiden door de storm Poly. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Wie dinsdagavond naar bed ging, kon al wel weten dat het een dag later hard zou waaien: het KNMI had code geel afgegeven en waarschuwde voor afgewaaide takken en rondvliegend tuinmeubilair. Dat het zó heftig zou worden – met stilgezet treinverkeer in het halve land, gesloten scholen en code rood in enkele provincies – werd woensdagochtend rond 8.00 uur pas duidelijk. De storm, toen inmiddels Poly gedoopt, was op dat moment al bijna aan land.

Rob Sluijter, programmaleider van het Early Warning Centre van het KNMI, had graag eerder gewaarschuwd, zegt hij. Maar hoe complex de weermodellen en hoe geavanceerd de meetinstrumenten ook zijn, zelfs voor doorgewinterde meteorologen blijven weersverschijnselen soms moeilijk te doorgronden. Al helemaal als het gaat om zomerstormen.

Een bewoner van de Molijnstraat in Haarlem kijkt geschrokken naar buiten, de boom heeft het dak vernield. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dergelijke stormen zijn relatief compact: was deze enkele tientallen kilometers naar het westen ontstaan, dan was hij grotendeels langs Nederland gescheerd, legt Sluijter uit. Bovendien steken ze binnen slechts een paar uur de kop op en kunnen kleine verschillen in luchtstromingen al een groot verschil maken in hoe zwaar de storm wordt.

Zo kan het dat de weermodellen van het KNMI dinsdagochtend al forse windstoten voorzagen in Nederland, maar dat ze met sterk uiteenlopende verwachtingen kwamen hóé fors. Het KNMI besloot code geel af te geven (‘kans op gevaarlijk weer’) en hield daar ook in de middag aan vast. ‘Om je een idee te geven: die hele storm bestond nog niet’, zegt Sluijter. ‘Die zat alleen in de weercomputers.’

Worstcasescenario

Er waren dinsdag volgens de meteoroloog al wel modellen die erop duidden dat het weleens een uitzonderlijk heftige storm kon worden. Een worstcasescenario waarop ook de commerciële weerbedrijven de kans klein achtten, zegt hij.

Toch schakelde Estofex, een groep Europese meteorologen die zich op vrijwillige basis bezighouden met het monitoren van extreem (on)weer, dinsdagavond laat al over op het hoogste alarmniveau voor Nederland. Volgens Sluijter is het KNMI vaker terughoudend in vergelijking met Estofex. ‘Zij hoeven achteraf geen verantwoording af te leggen voor hun waarschuwingen. Wij hebben een overheidstaak.’

In het Noord-Hollandse dorp Wogmeer worden omgevallen bomen opgeruimd. Beeld Loek Buter

Het KNMI is beducht voor valse alarmen, uit vrees dat mensen voor niets binnenblijven en weercodes hun waarschuwende waarde verliezen. ‘Het is een heel ingewikkeld spel: wat is het juiste moment? We hebben wel steeds gecommuniceerd: houd onze berichten in de gaten, dit is een explosief systeem, het kan zomaar gebeuren dat we de weercode alsnog gaan opschalen.’

Dat gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag, rond 3.00 uur, toen het KNMI code oranje afgaf. Pas rond 7.15 uur, enkele uren voordat de storm zou losbarsten, bleken de metingen op de Noordzee vrijwel naadloos aan te sluiten bij het worstcasescenario. De ontwikkelingen gingen zo snel dat het KNMI overging tot de ‘noodremprocedure’ en code rood instelde voor delen van Nederland zonder eerst, zoals gebruikelijk, te overleggen met partijen als Rijkswaterstaat.

Dode in Haarlem

Die waarschuwing bleek niet voor niets. In Haarlem kwam een 51-jarige vrouw om het leven doordat er een boom op haar auto terecht was gekomen. Omgevallen bomen en afgewaaide takken leidden in grote delen van het land tot ernstige verkeershinder. Zo raakten auto’s op de A9 tussen Akersloot en Uitgeest ingesloten door omgevallen bomen. Een deel van de scholen sloot uit voorzorg de deuren, dienstregelingen van bussen en trams werden gestaakt en onder meer Park De Hoge Veluwe liet geen bezoekers toe.

Stormschade op landgoed Elswout bijOverveen. Beeld Staatsbosbeheer

Op Schiphol was er enkele uren beperkt vliegverkeer mogelijk vanwege de harde wind, in combinatie met slecht zicht en regen. Zo’n vierhonderd vluchten zijn volgens de luchthaven geannuleerd.

NS en Arriva besloten in de noordelijke helft van Nederland geen treinen te laten rijden. Reizigers kunnen stranden als het spoor geblokkeerd is door bomen op het spoor of takken in de bovenleiding, legt een woordvoerder van NS uit. Bovendien kunnen er gevaarlijke botsingen optreden als bijvoorbeeld een boom voor een trein valt. ‘Zeker omdat treinen een lange remweg hebben.’

Wanneer al het treinverkeer weer kan worden opgestart, was woensdag nog niet duidelijk. Op meerdere plekken, onder meer tussen Leiden en Haarlem, liggen bomen en takken op het spoor. De NS reed woensdagmiddag met lege ‘schouwtreinen’ stapvoets rond in getroffen gebieden om de schade aan het spoor en de bovenleidingen op te nemen.