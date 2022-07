KNMI: code oranje vanwege hoge temperaturen, RIVM kondigt smogalarm af: luchtkwaliteit dinsdag zeer slecht

De strandbedjes worden klaargezet op het strand van Zandvoort. Beeld ANP

Meer smog door meer zomerse dagen, concentratie sinds 2009 niet meer gedaald

Door de warmere zomers van afgelopen jaren is het smogprobleem gedeeltelijk teruggekeerd. Door het terugdringen van vervuilende gassen daalde de concentratie van ozon, dat smog veroorzaakt, van 1990 tot en met 2009 behoorlijk, maar sinds 2014 lijkt er sprake van een nieuwe toename.

Ozon beschermt boven in de atmosfeer tegen UV-straling, maar laag bij de grond wordt het ook wel smog genoemd en is het schadelijk. Het RIVM houdt er dinsdag rekening mee dat iedereen last kan krijgen van de luchtverontreiniging. Mensen met luchtwegklachten krijgen het advies om binnen te blijven en zware inspanning te vermijden.

Ozon ontstaat door chemische reacties onder invloed van zonlicht, tussen natuurlijke gassen en luchtverontreinigende gassen. In jaren met veel zomerse dagen komen vaker hogere ozonconcentraties voor.

Europese richtlijnen stellen voor dat de ozonconcentratie beter niet 8 uur lang meer dan 120 microgram per kubieke meter kan zijn. Als de concentratie (naar verwachting) boven de 180 uitkomt, wordt er een waarschuwing gegeven. Boven de 240, zoals voor morgen wordt verwacht, volgt een alarm.

In 2010 sprak de EU af dat de dagelijkse richtwaarde niet vaker dan 25 keer per jaar mag worden overschreden. Voor controle wordt gekeken naar een driejaarlijks gemiddelde. In 2014 lag dit op 13, maar na een aantal warme zomers was dit in 2020 ruim verdubbeld naar 30. Vorig jaar zakte het gemiddelde weer terug naar de norm. Verdere uitstootreductie kan ozon verder terugdringen, ook bij meer warme dagen.

Droogte maakt nieuw dieptepunt voor de Rijn heel plausibel

Door de aanhoudende droogte in Europa is de stand van de Rijn bij Lobith, aan de grens met Duitsland, gezakt naar 7,10 meter boven NAP. Dat is bijna twee meter lager dan gemiddeld en 40 centimeter lager dan in 2018, toen eind oktober de laagste stand ooit werd gemeten, op 6,50 meter. Die stand is nu nog niet bereikt, maar doorgaans blijft het waterpeil van de rivier dalen tot begin november. Een nieuw dieptepunt is dus heel reëel.

Ook de Maas staat zeer laag, maar die stand is al vaker voorgekomen in deze tijd van het jaar. Afgaand op het huidige neerslagtekort behoort 2022 tot de 5 procent droogste jaren sinds de metingen van het KNMI.