Knipperlichtrelatie Elon Musk en Twitter gaat verder: hij zou het platform nu tóch weer willen kopen

Elon Musk. Beeld AFP

Beleggers reageerden enthousiast en het aandeel van Twitter schoot direct met 18 procent omhoog, om daarna weer snel wat terug te vallen naar een plus van 12,67 procent. Omdat deze koerssprong is gebaseerd op onbevestigde berichten, werd de handel in het aandeel op Wall Street stilgelegd.

Al sinds april dit jaar is er sprake van een knipperlichtrelatie tussen de miljardair en het techbedrijf. Musk kondigde toen aan dat hij grootse plannen had met Twitter, dat volgens hem gemakkelijk kon groeien naar 1 miljard gebruikers. Hij bood 44 miljard voor het bedrijf, maar kreeg kort daarna alweer spijt en trok zich terug.

Handel in het aandeel van Twitter op de beurs in New York. Beeld AP

Officiële reden hiervoor was onduidelijkheid over het aantal spam-accounts op het netwerk. Volgens Musk is Twitter nooit helder geweest over de hoeveelheid bots en nepaccounts van het totale aantal gebruikers. Dat is van invloed op de winstgevendheid van het bedrijf, omdat deze niet reageren op advertenties.

Twitter klaagde Musk hierop aan, en eiste dat de overname toch zou worden doorgezet. Musk stapte ook naar de rechter omdat het sociale mediabedrijf hem zou hebben misleid. De zaak zou later deze maand dienen, en is nu mogelijk van de baan.