Knieval van de vrijheidslievende Johnson: Engeland weer op slot

Een winkelcentrum in Leeds. Vanaf donderdag gaat de boel helemaal op slot, op supermarkten na. Beeld AFP

De druk op de Britse premier was afgelopen weken met de dag sterker geworden. Zijn wetenschappelijk adviseurs riepen al tijden om een lockdown, net als de Labour-oppositie, sommige media en zijn minister van Volksgezondheid, Matt Hancock. De lichten gingen al uit in omliggende naties en landen: van Wales tot Frankrijk, van Ierland tot Duitsland.

Een verschil met de eerste lockdown is dat onderwijsinstellingen nu wel open blijven, al dringen wetenschappers en vakbonden erop aan de scholieren naar huis te sturen. Ook het profvoetbal gaat door, maar kinderen en amateurs mogen niet meer op georganiseerde wijze tegen een bal trappen. Het Conservatieve fractielid Lucy Allen vroeg zich af wat er is gebeurd met Johnsons strijd tegen obesitas.

Johnson, die zich jarenlang heeft geprofileerd als vrijheidslievende politicus, hield een lockdown lang tegen, gesteund door zijn minister van Financiën Rishi Sunak. Vrijdagavond gaf hij het verzet op, toen hem een model werd voorgeschoteld waarin staat dat er in december weleens vierduizend mensen per dag zouden kunnen sterven, en ijsbanen zouden moeten dienen als mortuaria.

Zaterdagochtend wisten alle Engelse kranten, waarschijnlijk dankzij een lek van Hancock, dat er weer een lockdown aankomt. Voor een deel van de ministers bleek het een verrassing. Snel regelde Johnson een persconferentie, die drie keer moest worden uitgesteld – wat ertoe leidde dat Strictly Come Dancing later begon. De woede is groot bij de Tories. Hoe groot, dat zal woensdag blijken bij de stemming in het Lagerhuis.

De invloedrijke fractieleider Sir Graham Brady vergeleek de door Johnson voorgestelde lockdown zondagavond zelfs met maatregelen die leiders van totalitaire staten plegen te nemen. Later op de avond kondigde Nigel Farage aan dat hij zijn Brexit Partij gaat omdopen tot Reform UK, met de weerstand tegen een lockdown als voornaamste strijdpunt. Voor de Conservatieve Partij is dit een nachtmerrie.

Vragen

Over het lockdownadvies aan de regering-Johnson zijn vragen gerezen. Net als bij de eerste lockdown baseert het kabinet zich op de controversiële modellen van Imperial College, maar de cijfers die King’s College heeft zijn een stuk minder alarmerend. Critici van de lockdown wijzen erop dat er amper oversterfte is en dat het in de ziekenhuizen niet veel drukker is dan te doen gebruikelijk in deze tijd van het jaar.

De media zijn allang niet meer eensgezind. Conservatieve kranten zoals The Sunday Telegraph, The Mail on Sunday en The Sun on Sunday hekelen de beslissing. ‘Het virus is gevaarlijk,’ zo schreef laatstgenoemde krant in een commentaar, ‘maar een nieuwe lockdown is catastrofaal.’ De rooms-katholieke kerk bekritiseerde het besluit om geen missen meer toe te staan.

Om een positieve draai te geven aan zijn maatregel, zei Johnson dat het doel van de lockdown het redden van Kerstmis is, maar een dag later zei minister Michael Gove dat de kans aanwezig is dat de lockdown, afhankelijk van de resultaten, veel langer dan een maand zal duren. Voor veel horecagelegenheden zal de nieuwe lockdown de genadeklap zijn, voorspelt de brancheorganisatie.