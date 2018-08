Knagende muis blijkt oorzaak van storing op HSL-lijn

De seinstoring ontstond volgens Prorail woensdagochtend rond 11.00 uur. Zowel de HSL tussen Antwerpen en Amsterdam als de Intercity Direct-treinen hadden hier last van. Om de oorzaak te achterhalen, voerden monteurs van de spoornetbeheerder metingen uit aan de relaiskasten langs de spoorbaan van de HSL en aan kabels en leidingen. Ook werden enkele onderdelen vervangen, maar daarmee verdween de storing niet.

Donderdagmiddag was de oorzaak gevonden: door een knagende muis was een kabel gebroken. ‘Het opsporen van een storing in een kabel is een tijdrovende klus’, aldus een woordvoerder van Prorail. De hogesnelheidslijn zal de rest van de dag nog hinder ondervinden van de storing, omdat niet alle treinen op de locaties staan waar ze volgens de dienstregeling horen.

Volgens Prorail komt het vaker voor dat muizen en ratten kabels doorknagen, maar het heeft geen overzicht van het aantal incidenten in een jaar. Seinstoringen komen vrijwel elke dag voor. Naast het zevenduizend kilometer spoor in Nederland staan bijna 12 duizend seinen.

Met de invoering van een nieuw Europees spoorbeveiligingssysteem, ERMTS, moeten problemen met de seinen tot het verleden gaan behoren. In plaats van beveiliging op het baanvak krijgen treinen zelf meer ‘oren en ogen’ om botsingen te voorkomen. ERMTS vergt echter miljarden euro’s aan investeringen. De aanleg in Nederland wordt pas in 2034 afgerond.