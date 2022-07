Kluszomer in het Kamergebouw: extra etage en geluiddichte vergaderzalen

Kamervoorzitter Vera Bergkamp en Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (CDA) vorig jaar in de plenaire zaal in de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer. Beeld ANP

Terwijl de 150 Kamerleden en hun medewerkers met reces zijn, hebben aannemers hun handen vol in het oude ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg. Sinds de Tweede Kamer vorig jaar september het nieuwe onderkomen betrok, zijn er nogal wat mankementen aan het licht gekomen. De Bouwbegeleidingscommissie van de Tweede Kamer heeft een klussenlijst opgesteld om al deze gebreken te verhelpen.

Personeelsuitbreiding

Het eerste probleem is ruimtegebrek. Bijna drie jaar geleden stelde toenmalig D66-fractievoorzitter Rob Jetten per motie voor Kamerleden meer personele ondersteuning te geven. Dat was een van de aanbevelingen van de staatscommissie Remkes voor verbetering van het Nederlandse parlementaire stelsel. Een ruime Kamermeerderheid stemde voor Jettens motie.

Met die personeelsuitbreiding was in de planning geen rekening gehouden. De verhuisplanners zagen evenmin aankomen dat de Kamer drie parlementaire enquêtes (over de gaswinning, de toeslagenaffaire en de coronacrisis) zou houden. Daarvoor zijn ook ambtenaren aangetrokken die een werkplek nodig hebben. Kamerfracties vinden sowieso dat ze te krap gehuisvest zijn. Er zouden te weinig ruimtes zijn om rustig te kunnen overleggen of telefoneren.

Na de zomer wordt daarom de achtste etage bij het Kamergebouw betrokken. Die verdieping stond leeg; de Tweede Kamer gebruikt alleen de onderste zeven (van de dertien) etages. Aannemers leggen momenteel ict aan en richten werkplekken in op de extra verdieping.

Geluiddicht

Andere klachten gaan over de gehorigheid van sommige vergaderzalen en fractiekamers. Vertrouwelijke gesprekken waren op de gang, of in de kamer ernaast, woord voor woord te volgen. Die kamers worden nu geluiddicht gemaakt.

Op de kluslijst stond ook het verbeteren van de airconditioning. Vooral aan de zonzijde van het gebouw kon het bij zomerse temperaturen bloedheet worden. Dit probleem is inmiddels verholpen, meldt een woordvoerder van de Tweede Kamer.

De keuken van het Kamerrestaurant voldoet niet aan de arbo-eisen. De frituurlades met vloeibaar vet zijn niet goed te hanteren, wat de kans op ongelukken vergroot. Bovendien zit er een waterkraan vlak boven die lades, met alle arborisico’s van dien. ‘Kokend frituurvet en water vormden doorgaans niet zo’n goede combinatie’, zegt de Kamerwoordvoerder eufemistisch. Door een gebrek aan stopcontacten liggen er overal snoeren in de restaurantkeuken; ook geen ideale situatie. Al deze euvels worden, zo is de bedoeling, tijdens het zomerreces gefikst.

Krappe autokelder

De parkeergarage onder het gebouw is een ander knelpunt. Deels letterlijk, want de autokelder uit 1980 is zo krap bemeten dat moderne auto’s er nauwelijks in passen zonder krassen en deuken op te lopen. De parkeervakken zijn toegerust op een generatie auto’s die een stuk kleiner was dan de huidige; bovendien moeten automobilisten zich een onoverzichtelijke weg banen tussen dikke pilaren. Betere verlichting en ‘routering’ moet hier uitkomst brengen. De acht niet functionerende elektrische laadpalen zijn inmiddels vervangen.

Dan is er nog de VIP-garage voor hoogwaardigheidsbekleders. Die zag er tot voor kort uit als een kale betonnen expeditieruimte en beschikte niet over een wachtruimte voor chauffeurs. Kamervoorzitter Vera Bergkamp had ook geen representatieve ontvangstruimte voor hoge buitenlandse gasten. Inmiddels is een kamer naast de hare voor dat doel opgekalefaterd met wandbekleding, een nieuw plafond, vloerbedekking en presentabel meubilair.