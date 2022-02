Klöpping wil met stichting miljard claimen van ‘duopolie’ Apple en Google voor te dure appwinkels

De (fysieke) Apple winkel in Shanghai. Beeld VCG via Getty Images

Appontwikkelaars hebben al langer kritiek op Apple en Google vanwege de beperkingen die zij opleggen om toegang te krijgen tot hun appstores. Alle betalingen moeten verlopen via de systemen van Apple of Google, en ze rekenen commissies tot wel 30 procent op de betalingen. Ontwikkelaars moeten zich daar wel bij neerleggen, omdat ze anders niet in de appstore komen en dus geen gebruikers kunnen bereiken.

‘Ik was er in mijn Blendle-tijd al boos over’, zegt Klöpping tegen het Financieele Dagblad over wat hij de ‘Apple-belasting’ noemt. ‘Als je bij Coolblue een wasmachine bestelt, kan je betalen met iDeal. Maar het duopolie van Apple en Google bepaalt dat er geen andere betaalmethode gehanteerd mag worden en rekent vervolgens 30 procent provisie. Volstrekt arbitrair. Daarom betaal je als consument ook veel te veel.’

Volgens de stichting hebben de techgiganten een ‘economische machtspositie’ waarmee ze concurrentie uitsluiten en ‘excessieve commissies’ berekenen. De schade die Nederlandse appstoregebruikers hebben opgelopen kan volgens de stichting oplopen tot 1 miljard euro. De stichting wil die schade namens alle gebruikers op de techgiganten gaan verhalen door middel van een collectieve actieprocedure.

Schadevergoeding

Smartphonegebruikers die ooit in de App Store van Apple of de Google Play Store van Google apps hebben gekocht, of in-app aankopen hebben gedaan, kunnen zich bij de stichting melden om mee te doen aan de claim. Indien de claim slaagt, delen zij in de schadevergoeding.

Alexander Klopping: ‘Als je bij Coolblue een wasmachine bestelt, kan je betalen met iDeal. Maar het duopolie van Apple en Google bepaalt dat er geen andere betaalmethode gehanteerd mag worden en rekent vervolgens 30 procent provisie.' Beeld ANP

Volgens de Stichting App Stores Claims hoeven de mede-eisers zelf geen financiële bijdrage te doen. De Amerikaanse procesfinancier Fortress Investment betaalt de procedure. Een procesfinancier is een investeerder die proceskosten vergoedt in ruil voor een commissie als de zaak slaagt. De stichting gaat proberen om de proceskosten op Apple en Google te verhalen. Als dat niet lukt, zal maximaal een kwart van de schadevergoeding naar Fortress gaan om de proceskosten te dekken.

App Stores Claims stapt niet meteen naar de rechter: eerst gaat het in gesprek met Google en Apple om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan volgt een juridische procedure. Die kan volgens de stichting jaren gaan duren.

Epic

Apple is de laatste jaren vaker doelwit geweest van claims over de voorwaarden van de App Store. Een Amerikaanse rechter deed vorig jaar uitspraak in een zaak tussen de Californische techgigant en gameontwikkelaar Epic, de ontwikkelaar van het populaire spel Fortnite. Apple moet van de rechter alternatieve betaalmethoden toestaan, maar de tarieven die het rekent zijn niet onrechtmatig. Ook de Europese Commissie liet naar aanleiding van een klacht van streamingplatform Spotify weten dat ze zich stoort aan de manier waarop Apple zijn marktmacht te gelde maakt.

In het Verenigd Koninkrijk lopen vergelijkbare zaken tegen Apple en Google vanwege vermeend inbreuk op het mededingingsrecht. Die worden gevoerd door hetzelfde advocatenkantoor dat ook Klöppings stichting in de arm heeft genomen.

In december 2021 oordeelde de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt al dat Apple ‘onredelijke voorwaarden’ stelde aan toegang tot de App Store voor ontwikkelaars van datingapps. ‘Sommige appaanbieders zijn afhankelijk van Apple’s App Store en Apple maakt daar misbruik van. Apple heeft door haar machtspositie speciale verantwoordelijkheden. Daarom moet Apple ook de belangen van appaanbieders serieus nemen en met redelijke voorwaarden werken. Dat dwingen we nu af’, aldus ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep destijds.

De ACM dwong Apple om alternatieve betaalmethoden toe te staan in de App Store, maar die uitspraak gold alleen voor datingapps. Bovendien deed de ACM geen uitspraak over de commissies die Apple rekent.

In Brussel wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan wetgeving die een eind zou moeten maken aan de praktijken van Apple en Google. De Digital Markets Act, die bedoeld is om de bijna-monopoliemacht van Big Tech aan banden te leggen, werd in december vorig jaar aangenomen door het Europees Parlement. Sinds begin dit jaar vinden onderhandelingen plaats tussen het Parlement en de lidstaten over de definitieve wettekst.