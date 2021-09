Klopjacht op Palestijnse gevangenen na ontsnapping in Shawshank Redemption-stijl

Politie en journalisten bij het gat van waaruit de zes gevangenen naar de vrijheid zijn geklommen. Beeld EPA

De autoriteiten zijn een klopjacht begonnen op de groep, die bestaat uit vijf leden van Islamitische Jihad, en een oud-leider van de Al Aqsa Martelarenbrigade, twee militante organisaties.

De mannen hadden maandenlang (en volgens de Israëlische nieuwssite Wallah zelfs een jaar) met een lepel gewerkt aan een tunnel onder de wastafel in hun cel. Deze kwam uit op een bestaand gangenstelsel, waardoor ze het complex uit konden kruipen, en weer een tunnel naar boven hebben gegraven. Die kwam vlakbij de wachttoren weer uit in de open lucht, maar daar vandaan heeft niemand hen zien lopen: de ontsnapping werd ontdekt doordat boeren zes verdachte figuren op hun land zagen, en de gevangenis waarschuwden.

De blunders worden breed uitgemeten in de media: een plattegrond van de gevangenis was gewoon online te vinden, bewakers hebben al die tijd niets van de graafwerkzaamheden gemerkt, en er lag blijkbaar iemand te slapen in de wachttoren. Extra pijnlijk is dat acht gevangenen (ook leden van Islamitische Jihad) in 2014 al op dezelfde manier probeerden om te ontsnappen. Dat plan is toen tijdig verijdeld, en sindsdien zijn de zwakke punten in de gevangenis bekend.

Ondertussen is er een klopjacht gaande op de zes mannen. De eerste zorg is dat zij zullen proberen een aanval uit te voeren, of mensen te kidnappen, maar de vrees is bovendien dat de gevangenen, hoe langer zij op de loop zijn, steeds moeilijker kunnen worden gevonden. De gevangenis bevindt zich op vijf kilometer van de Westelijke Jordaanoever, en het is mogelijk dat zij de grens met het naburige Jordanië oversteken.

De mannen worden als extreem gevaarlijk beschouwd, met name Zakaria Zubeidi, de voormalige leider van de Al Aqsa Martelarenbrigade, die een sleutelrol speelde bij de bloedige Tweede Intifadah. Maar ook de anderen zaten niet voor klein bier in de cel, en zijn veroordeeld voor moorden op Israëliërs of het plannen of uitvoeren van aanslagen.

Gazan residents celebrate escape of six Palestinian prisoners through a tunnel under a cell sink, from Israhell's high-security prison in Gilboa. Free all Palestinian prisoners!#FreePalestine #IsraeliApartheid pic.twitter.com/QFbPXnKYlx — rahnuma ahmed (@AhmedRahnuma) 7 september 2021

Palestijnse terreurgroepen hebben glunderend gereageerd op het nieuws en riepen Palestijnen op om de mannen te helpen uit handen van de Israëliërs te blijven. In Gaza deelden leden van Islamitische Jihad snoep uit aan voorbijgangers om de ontsnapping te vieren, en sprak een woordvoerder van ‘helden’ die ‘een overwinning’ hebben behaald door ‘de bezetter’ voor schut te zetten. Maar ook de Fatah-partij van de zittende Palestijnse president Mahmoud Abbas was positief over de ontsnapping; de Al Aqsa Martelarenbrigades zijn aan deze partij gelieerd.