Klokkenluiders deinzen terug voor antisemitisme-onderzoek afdeling Cliteur

Cliteur staat in een dubbele verhouding tot Baudet. Hij was diens promotor en mentor toen Baudet aan de rechtenfaculteit in Leiden promotieonderzoek deed. Sinds Baudet Forum voor Democratie begon, is Cliteur ook in de politiek een metgezel van Baudet. Hij was tot voor kort Eerste Kamerlid voor FvD en is nog steeds voorzitter van het Renaissance Instituut, het wetenschappelijk bureau van FvD. Cliteur trad af als senator toen Baudet in opspraak kwam wegens antisemitische uitspraken die hij zou hebben gedaan tijdens een partijdiner.

‘Malligheid’

De academici – rechtsfilosofen Machteld Allan en David Suurland, politicologe Machteld Zee en filosoof en politicoloog Yoram Stein, allen oud-collega’s van Cliteur – brachten Cliteur al in mei op de hoogte van hun ervaringen met Baudet. Ze hoopten dat hij handelend zou optreden. Het zou onder meer gaan om een relativering van de holocaust en opmerkingen over de joodse ‘parasitaire’ cultuur. Zijn reactie, volgens GeenStijl: ‘Malligheid, aangewakkerd door een paar flessen wijn.’

Nadat verschillende Leidse hoogleraren zich in een open brief verontrust toonden, besloot het universiteitsbestuur actie te ondernemen. Er komt een externe commissie, die haar onderzoek mogelijk niet alleen zou willen beperken tot Cliteur, maar ook de hele afdeling Encyclopedie van het Recht waar hij deel van uitmaakt erbij wil betrekken. Ook de bekende wetenschapper en publicist Afshin Ellian doceert daar.

Fundamentele bedreiging

Met die aanpak zijn de klagers ongelukkig, zo schrijven ze in een brief aan Carel Stolker en Joanne van der Leun, respectievelijk rector magnificus en decaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid. In hun brief maakt het viertal onderscheid tussen professor Cliteur de academicus, en Paul Cliteur de politicus. In laatstgenoemde functie zou Cliteur zich aangesproken moeten voelen, niet per se als academicus. ‘Wij spreken hem aan als politicus en niet in zijn hoedanigheid als hoogleraar en promotor van dhr. Baudet’, schrijven ze. Wat hen betreft past daar geen onderzoek naar de vakgroep bij.

Over Cliteur en diens afdeling, vaak betiteld als een conservatief bolwerk binnen een overigens liberale universiteit, spreken ze met grote waardering. Ze prijzen de open en veilige sfeer. ‘Wij zagen in de politieke alliantie tussen professor Cliteur en de heer Baudet juist een fundamentele bedreiging voor de kracht van de afdeling.’ Die alliantie was voor hen de reden Cliteur ertoe te bewegen afstand te nemen van antisemitische uitlatingen van Baudet. Vergeefse moeite. Tegelijk benadrukken ze dat van antisemitisme bij Cliteur zelf nooit iets is gebleken. Ook Cliteur werpt dergelijke verwijten verre van zich. ‘Dat is grote, maar dan ook grote onzin.’

