Klokkenluiders: ambtenaren geïntimideerd en op non-actief gesteld na kritiek op Omgevingswet

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. Beeld Lex van Lieshout / ANP

De signalen kwamen volgens Eerste Kamerlid Saskia Kluit van GroenLinks afgelopen maandag binnen voorafgaand aan een debat over de wet. De ambtenaren, externe softwareleveranciers en ingehuurde zzp’ers werden naar eigen zeggen onder druk gezet om de ontwikkelingen rond de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) rooskleuriger te schetsen dan zij daadwerkelijk waren. Kritiek moesten zij voor zich houden.

Naar aanleiding van de klokkenluiders sprak het vakblad Binnenlands Bestuur met betrokken ambtenaren. Zij stellen dat het ministerie van Binnenlandse Zaken actief bezig was met het verbloemen van tegenvallende rapporten over de invoering van de Omgevingswet. Een van de ambtenaren kreeg de vraag of hij goed kan liegen, voorafgaand aan een prestatie voor een Kamercommissie. ‘Ik moest vertellen dat het allemaal goed ging’, vertelt hij aan Binnenlands Bestuur. Toen de persoon weigerde, werd de prestatie doorgeschoven naar een andere organisatie.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat in een reactie aan Binnenlands Bestuur weten dat er inmiddels een gesprek heeft plaatsgevonden tussen Kluit en secretaris-generaal Maarten Schurink over ‘signalen van niet-professionele escalatie richting personen die kritiek uiten op voortgang of inhoud van de Omgevingswet’. Schurink stelt dat op zijn ministerie een gesprek zal plaatsvinden over ‘de grenzen van integer escalatiegedrag’.

Het is onduidelijk hoeveel betrokken door het ministerie zijn geïntimideerd of weggestuurd. Kluit stelt dat zij van de klokkenluiders heeft begrepen dat ook anderen onder druk zijn gezet, maar dat zij zich niet durven te melden. De signalen waren voor senator Peter Nicolaï van de Partij voor de Dieren aanleiding om een meldpunt te openen. Ambtenaren die onder druk zijn gezet om hun zorgen niet te melden of zijn gedwongen om misleidende informatie te geven over de voortgang van het DSO kunnen zich daar melden.

Aan een zijden draadje

De Omgevingswet moet een overkoepelende wet worden voor de ruimtelijke ordening: 26 wetten, 60 Algemene Maatregelen van Bestuur en 75 ministeriële regelingen worden allemaal samengevoegd in deze ene wet. Van het verbouwen van een schuurtje tot een nieuw datacenter of het aanplanten van een bos: alles loopt straks via het digitale loket van de Omgevingswet. Niet voor niets noemde premier Mark Rutte dit ‘de grootste wetgevingsoperatie sinds de vernieuwing van de Grondwet’ in 1848.

Het plan waaraan al ruim tien jaar gewerkt wordt, zou per 1 januari 2023 in werking moeten treden. De Eerste Kamer zou aanvankelijk op 21 juni in debat gaan met minister Hugo de Jonge van van Ruimtelijke Ordening om vervolgens een week later definitief te stemmen over de invoering van de langverwachte Omgevingswet. Maar die stemming is uitgesteld door de problemen rondom het DSO, het ict-systeem waarin straks alle gebiedsinformatie wordt gebundeld.

Tientallen gemeenten hebben zich volgens Kamerlid Kluit al gemeld met zorgen en ook de Raad van State waarschuwde eerder dit jaar voor grote uitvoeringsproblemen. De betrokken partijen roepen al tijden dat cruciale onderdelen van het DSO nog altijd niet functioneren en stellen dat de techniek achter het systeem veel te complex is. Sommigen betwijfelen zelfs of het digitale systeem ooit naar behoren zal functioneren.

De senaat is er dus niet gerust op dat het digitale systeem op 1 januari probleemloos de lucht in kan. Zeker nu onduidelijk is hoe betrouwbaar de informatie is die tot nu toe door het ministerie werd gedeeld over de invoering. Zij willen een nieuw onderzoek naar het ict-systeem.

De twijfels van de Kamer brengen de belofte en wens van minister de Jonge in gevaar. Nadat de wet tot vier keer toe werd uitgesteld, beloofde de minister dat 1 januari dé datum zou worden. ‘Er komt geen uitstel meer, geen datum voor go of no go, dit gaan we doen’, aldus de Jonge. Om gemeenten de benodigde zes maanden voorbereidingstijd te geven, wil de Jonge de wet 1 juli publiceren in het Staatsblad. Nu de stemming door de Eerste Kamer is uitgesteld, lijkt die deadline onhaalbaar.