Klokkenluiden is een begrip in de pers, maar sinds kort neem ik het letterlijk

‘Kijk niet naar boven! Trek niet te hard! Hou je handen bij elkaar!’ Bill geeft me de ene aanwijzing na de andere terwijl ik op een woensdagavond rond een uur of negen Greenwich wakker houd met het luiden van een van de tien klokken in de toren van de St Alfege Church. Ik trek niet te hard aan het uiteinde van een lang touw en probeer de sally, de geel-rood gestreepte zak die hogerop om het touw gebonden is, in het midden op te vangen. Andere leden van The Meridian Ringers kijken toe, licht geamuseerd ongetwijfeld.

Klokkenluiden is een bekend begrip in de journalistiek, maar sinds korte tijd neem ik het letterlijk. In de jongste jaren van mijn zoon had ik al plezier beleefd aan het kinderrijmpje Oranges and Lemons (‘And when will that be? Say the bells of Stepney / Oh, I do not know, Say the great bells of Bow’), maar de directe interesse werd gewekt door vriend Edward, die geregeld op een plechtige wijze uit de Bijbel voorleest tijdens de hoogmis. Via e-mails hield hij de leden van de congregatie op de hoogte over zijn opleiding tot klokkenluider.

Mijn ogen vielen op mededelingen als ‘On Sunday afternoon I went to St Mary’s Church Rotherhithe to ring a quarter peal of 1260 Plain Bob Minor with Bobs and Singles’. Dat kwam net zo mysterieus op me over als de cricketverslagen die ik een jaar of dertig geleden voor het eerst las in de Engelse kranten. Ik wilde er meer over weten. Op een woensdagavond volg ik Edward al doende bij het beklimmen van de smalle houten trappen naar de toren van de kerk die Nicholas Hawksmoor begin 18de eeuw had neergezet.

'Niet te hard trekken!': oefenen als klokkenluider in de toren van de St Alfege Church in de Londense wijk Greenwich.

In het klokhuis ontmoet ik de klokkenluiders, man en vrouw, jong en vooral oud. Uit het plafond hangen tien touwen, op de tafel staat een snoeptrommel. De muur is behangen met gedenkstenen voor historische mijlpalen. Zo staan er de namen van de klokkenluiders die op 1 december 1732 een klokkengelui van ‘grandsire triples’ uitvoerden. Groots was de prestatie van de klokkenluiders die de inwoners van Greenwich op een herfstdag in 1902 trakteerden op een ‘Double Norwich Court Bob Major’, welke 3 uur en 25 minuten duurde. Zonder pauze.

Ringing master Graham legt uit dat de Engelse manier van klokken luiden uniek is. Bij het zogeheten change ringing hangen de verschillende afgestemde bellen, van de lichte treble tot de zware tenor, in een cirkel. Voor het luiden worden ze ondersteboven gehangen, zodat ze flink heen en weer kunnen swingen. Op deze manier zijn er talrijke variaties mogelijk. Wie bij twaalf klokken alle variaties wil doen, is meer dan dertig jaar bezig. Graham vertelt me dat deze manier sinds 2008 ook in Dordrecht te horen is, in de Grote Kerk aldaar.

Mijn eerste training bestaat vooral uit het kijken naar het beieren, trachtend patronen te herkennen. Het klokkenspel blijkt een combinatie van sport, muziek en hogere wiskunde te zijn, met een vleugje religie, zeker wanneer Edward bij het begin ‘Let the bells ring in God’s name’ roept. Anderen houden het op ‘And she’s gone’. Klokken, immers, zijn vrouwelijk. Tussen het oefenen door komt een gesprek op gang over de fragiele gezondheid van de koningin, wat heeft geleid tot een grote vraag naar moffels, geluiddempers voor de klepels.

Als ze het nog een paar jaar volhoudt, bedenk ik me, kan ik haar op gepaste wijze uitluiden.