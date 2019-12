KLM test als eerste luchtvaartmaatschappij hergebruikte maaltijdbakjes

Tijdens de testvlucht werden bakjes en bestek gebruikt van gerecycled materiaal. Beeld Hollandse Hoogte

Zo’n vorm van ‘closed loop’-recycling is wereldwijd nog niet eerder vertoond, stelt KLM.

Strenge internationale regels schrijven voor dat de KLM de bakjes voor warme maaltijden, dessert- en saladebakjes, deksels en plastic glazen op internationale vluchten als afval laat verbranden. ‘In het gunstigste geval resteert er dan restwarmte’, zegt Martine van Streun, bij KLM belast met de bestrijding van verspilling in de cabine. Restwarmte wordt elders doorgaans gebruikt om huizen, kantoren of kassen op te warmen.

De KLM heeft de afgelopen weken het plastic afval op vier vluchten vanuit Vancouver verzameld, gewassen en gerecycled tot granulaat. Van die grondstof is nieuw plastic servies gemaakt. ‘Het is net geen 100 procent hergebruik’, zegt Van Streun. ‘Vanwege de voorschriften moeten we in de maaltijdbakjes een laagje aanbrengen van 5 procent nieuw plastic.’ Het bestek op deze vlucht is ook ‘tweedehands’. Dat hoeft voor hergebruik niet eerst te worden vermalen tot grondstof omdat het van een steviger soort plastic is gemaakt dat niet verkleurt of krom trekt bij het wassen.

De test moet uitwijzen of passagiers het gerecycled materiaal waarderen, of er echt sprake is van een lagere milieubelasting en hoeveel ‘afval’ er nodig is om een vlucht van hergebruikt materiaal te voorzien.

Gewichtskampioen

Plastic is vanwege zijn lichte gewicht het populairste materiaal voor de verstrekking van drank en voedsel aan boord van vliegtuigen. Het is werkelijk onmisbaar, stelde Fabio Gamba, topman van de ACA, de internationale club van vliegcateraars vorige week in Genève. ‘Het is verleidelijk om te denken: die paar gram, gebruik toch gewoon metalen bestek en echte borden. Maar op miljoenen vluchten scheelt het jaarlijks miljarden aan kerosine.’ De bedrijven die bij ACA zijn aangesloten produceren jaarlijks 2,4 miljard vliegtuigmaaltijden.

Er is gekeken naar alternatieven, aldus Gamba, met bestek en maaltijdbakjes van hout, bamboe of tarwezemelen. ‘Maar bamboelepels bijvoorbeeld bleken niet goed te vallen bij passagiers. Ze gaven niet hetzelfde mondgevoel als een metalen of plastic lepel.’ De vaat wassen aan boord leidt tot een zwaarder toestel: niet alleen de vaatwasser, maar ook het wasmiddel en extra water tikken aan.

Met alleen duurzaam materiaal is KLM er nog niet, legt Van Streun uit. ‘Als je bestek koopt dat is gemaakt van bomen die in Siberië zijn gekapt, in China geproduceerd en daarna is overgevlogen naar Amsterdam is de totale impact op het milieu nog steeds groot.’

Placemat

Het enige nadeel aan het nieuwe materiaal is dat het plastic er iets ‘troebeler, melkachtiger’ uitziet. De passagiers van KL681 krijgen dan ook uitgelegd dat ze meedoen aan een test. Het design van de maaltijdbakjes en plastic glazen, gefabriceerd in België, is ook licht aangepast.

Met deze vorm van recycling hoopt KLM de hoeveelheid afval na elke vlucht terug te dringen. Op Europese vluchten blijft KLM met gemiddeld 78 gram afval per passagier achter, op intercontinentale vluchten met 1,1 kilogram. ‘Een deel van het afval bestaat uit wat passagiers zelf mee aan boord nemen’, constateert Van Streun.

De KLM gaat net als andere luchtvaartmaatschappijen de afvalberg uit het vliegtuig met kleine stapjes te lijf. Zo verdween de placemat waarop de economy-passagiers hun maaltijd geserveerd krijgen. ‘Dat hebben we vervangen door een antisliplaagje op het dienblad.’ Ook het eten en drinken zelf wordt steeds verantwoorder bij KLM. ‘In economy is een van de twee maaltijden waaruit passagiers kunnen kiezen vegetarisch. De chocolade die we in de business class serveren is gemaakt van cacao uit bossen in Panama die we laten aanleggen in onze CO 2 -compensatieprogramma’s.’

Voor een groen imago neemt KLM bijzondere stappen. Een oproep van topman Pieter Elbers dit jaar aan klanten om niet te vliegen als er een duurzamer alternatief is baarde internationaal opzien. KLM besloot ook een van zijn dagelijkse vluchten tussen Schiphol en Brussel te vervangen door een treinreis.