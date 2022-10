KLM’s alternatief voor krimp Schiphol: juist méér vluchten, met schonere vliegtuigen

Pieter Elbers in 2020 bij de presentatie van het energiezuinige vliegtuigontwerp Flying-V. Beeld ANP

Het is de eerste uitgebreide reactie van KLM op de krimpplannen van het kabinet. Vanaf eind 2023 zou Schiphol niet meer dan 440 duizend vluchten per jaar mogen uitvoeren, 60 duizend minder dan nu. Aanleiding is de geluidsoverlast voor omwonenden. Ook het feit dat de luchthaven de op een na grootste stikstof- en ammoniakuitstoter van het land is, maar daar nog altijd geen natuurvergunning voor heeft, speelde mee in het besluit.

De aankondiging van de krimp is door omwonenden en natuurorganisaties met gejuich ontvangen, maar de luchtvaartsector is beduidend minder blij. Vooral KLM, verantwoordelijk voor de helft van alle vluchten op Schiphol, is er alles aan gelegen om de krimp te verhinderen. Donderdag schetste de luchtvaartmaatschappij een somber toekomstbeeld.

De voorgenomen krimp heeft volgens KLM’s hoofd luchthavenstrategie Pieter Cornelisse een ‘desastreus’ effect op het netwerk. De luchtvaartmaatschappij kan dan niet langer op 163 bestemmingen vliegen, maar moet er dertig van schrappen. Daarmee zal minder of helemaal niet meer worden gevlogen op bestemmingen in onder meer Scandinavië (Alesund, Linköping), het Midden-Oosten (Tel Aviv, Istanbul) en de Balkan. Schiphol degradeert daarmee tot een ‘tweederangsluchthaven’, eentje die vooral de Nederlandse vliegreiziger bedient, ‘vergelijkbaar met Barcelona of München’.

Groei naar 540 duizend vluchten

Wie broeikasgassen en geluidshinder wil terugdringen, kan volgens de luchtvaartmaatschappij veel beter nieuwe vliegtuigen in gebruik nemen; die zijn stiller en schoner. Maar om de vloot te vernieuwen, moet KLM ieder jaar een miljard euro opzijleggen. En daarvoor moet de luchtvaartsector kunnen groeien. KLM presenteerde diverse toekomstscenario’s, waarbij de groei naar 540 duizend vliegbewegingen overduidelijk de voorkeur heeft.

Luchtvaartdeskundige Joris Melkert onderschrijft de redenering van de luchtvaartmaatschappij. ‘Het klinkt tegenstrijdig, maar als je op de lange termijn een duurzamere luchtvaartsector wilt hebben, zul je moeten groeien om de benodigde innovaties te kunnen betalen. De marges in de sector zijn namelijk dun: in betere tijden was de marge op een ticket 10 euro. Tegelijkertijd is het omgekeerde ook waar: krimp levert op korte termijn lokaal minder overlast op.’

KLM hoopt die boodschap binnenkort aan het kabinet te kunnen overbrengen. Hoewel ‘dialoog’ volgens strateeg Cornelisse het toverwoord is, sluit hij juridische procedures om de krimp aan te vechten niet uit. ‘Net als ieder groot bedrijf dat in zijn bestaansrecht wordt bedreigd.’