KLM presenteert alternatief voor krimp Schiphol: stillere vliegtuigen, woningen isoleren en hoger vliegen

Medewerker van KLM in een vliegtuig op Schiphol. Beeld ANP

De capaciteit op de luchthaven gaat wat het kabinet betreft vanaf november 2024 flink omlaag. Schiphol mag dan niet langer 500 duizend vluchten uitvoeren, maar moet terug naar 440 duizend vluchten per jaar. Aanleiding is de geluidsoverlast voor omwonenden.

KLM, de grootste luchtvaartmaatschappij van Nederland en de grootste gebruiker van de luchthaven, heeft zich daar altijd fel tegen verzet. Met een rechtszaak wist KLM te voorkomen dat de luchthaven al dit jaar zou krimpen naar 460 duizend vluchten, donderdag zette de maatschappij de aanval in op de krimp naar 440 duizend.

Het alternatieve plan, dat wordt gesteund door Transavia, Easyjet, TUI en Corendon, kent weinig verassingen. Het is een samenballing van maatregelen die de luchtvaartsector al langer voorstelt. Belangrijkste peiler onder het plan is de vlootvernieuwing waarmee KLM al jaren schermt. De maatschappij is van plan om de Europavloot (103 toestellen) te vernieuwen. De nieuwe toestellen zijn op papier 50 procent stiller. Deze zomer wordt het besluit genomen of ook de rest van de vloot (60 à 70 toestellen) wordt vernieuwd, iets wat miljarden euro’s zou gaan kosten.

Deskundigen benadrukten al eerder dat die afname van 3 decibel voor het menselijk oor te miniem is om te merken. Om het geluid van vliegtuigen hoorbaar te halveren, moeten toestellen zo’n 80 procent minder geluid gaan produceren, een vermindering van 10 decibel. Dergelijke toestellen bestaan nog niet.

Reiziger betaalt voor woningisolatie

KLM steunt het plan kabinetsplan om meer woningen in de buurt van Schiphol te isoleren. Dat gebeurt met een zogenoemd omgevingsfonds, dat circa 75 miljoen euro zal bevatten en nu wordt opgetuigd. De kosten daarvoor zullen wat KLM betreft worden betaald door reizigers, middels een ticketopslag. Het gaat dan om enkele euro’s per ticket.

Verder moeten de vliegtuigen in het vervolg op andere manieren opstijgen en landen. Na het opstijgen wordt er iets langer laag bij de grond gevlogen. Dat stelt het vliegtuig in staat om even later juist sneller te klimmen. Het aantal inwoners dat ernstig last heeft van de vliegtuigmotoren, zou daarmee volgens KLM met 4 procent afnemen.

Luchtvaartdeskundige Joris Melkert (TU Delft) beaamt dat en noemt het een ‘slimme methode’. ‘Het aantal omwonenden dat daarmee wordt blootgesteld aan geluid wordt kleiner. Het helpt weer een beetje.’

Minder privévliegtuigen

Ten slotte pleit KLM ervoor om het aantal vluchten van privévliegtuigen terug te brengen naar een ‘optimale omvang’. Afgelopen jaar telde Schiphol ruim 18 duizend van zulke vluchten. Hoeveel privévluchten er moeten overblijven, wil KLM niet zeggen.

KLM erkent dat haar alternatief de eerste jaren minder effectief zal zijn dan het kabinetsplan. Het is de bedoeling dat het aantal mensen dat overdag hinder heeft, wordt gereduceerd met 20 procent. ’s Nachts moeten minimaal 15 procent minder inwoners last hebben van geluidsoverlast. Deze doelen worden pas vanaf 2026 gehaald. Vanaf 2028 zal het KLM-plan echter meer geluidsreductie opleveren dan dat van het kabinet, beweert KLM op basis van een analyse van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum.

Het pakket met plannen is donderdag ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook andere belanghebbenden op Schiphol hebben de afgelopen dagen hun visie op de krimpplannen gegeven. Het ministerie gaat de komende maanden alle reacties bekijken. Op basis daarvan wordt besloten of de krimpplannen worden bijgesteld.