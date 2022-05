KLM noteert opnieuw positieve cijfers, aflossing van staatsschuld begonnen

Na de coronastilte is het weer druk op Schiphol, heel erg druk. Op de eerste dag van de meivakantie organiseerde het KLM-grondpersoneel een wilde staking vanwege de hoge werkdruk en de lage beloning die daar tegenover staat. Beeld ANP

‘Dit geeft aan dat het ergste achter de rug is’, zei topman Pieter Elbers bij de presentatie van de cijfers donderdagochtend. Met het resultaat zet KLM definitief het herstel in na een lastige periode tijdens de coronacrisis. ‘Het water stond ons in 2020 echt aan de lippen en we hadden geen idee hoelang de crisis ging duren’, schetste Elbers.

De omzet lag tussen januari en maart met 1.903 miljoen euro ruim dubbel zo hoog als in dezelfde periode een jaar eerder. KLM draaide toen nog een verlies van 337 miljoen euro door reisrestricties die wereldwijd de vraag naar vluchten sterk drukten. Nu de restricties wegvallen, neemt ook het aantal boekingen weer sterk toe.

Leningenpakket

In totaal verwelkomde KLM 4,8 miljoen passagiers, een sterke stijging ten opzichte van de 1,4 miljoen in de eerste maanden van 2021. De sluiting van het Russische luchtruim en de lockdowns in China die nog wel voortduren konden daar niets aan veranderen. Ook het vrachtvervoer en budgetdochter Transavia noteerden groene cijfers.

KLM werd tijdens de coronacrisis overeind gehouden met een leningenpakket van de overheid ter waarde van 3,4 miljard euro. De luchtvaartmaatschappij had daar uiteindelijk maar 942 miljoen van nodig, en is van plan om in het huidige tweede kwartaal bijna eenderde van die schuld af te lossen. In de eerste maanden van dit jaar ontving KLM ook een laatste keer loonsteun van de overheid ter waarde van 140 miljoen euro.

Afbetalen

‘Die steun is heel belangrijk, maar er zit ook wel een stevig prijskaartje aan’, stelt Elbers. Zo moet KLM flink wat rente betalen en leveren de medewerkers loon in zolang de lening niet is terugbetaald. Hij hoopt daarom later dit jaar meer van de schuld af te kunnen lossen. Topman Ben Smith van AirFrance-KLM is een bonus van 4,3 miljoen in het vooruitzicht gesteld zodra het concern van het staatsinfuus af is.

Elbers besteedde ook aandacht aan de onrust onder het grondpersoneel van KLM, dat twee weken geleden op de eerste dag van de meivakantie een wilde staking organiseerde. De werkdruk voor het personeel dat bagage en vracht inlaadt is hoog, en de beloning is met nog geen 11,72 euro per uur maar net boven het minimumloon. Volgens Elbers worden er ‘tal van maatregelen genomen zodat de zomer beter zal verlopen dan de situatie in de afgelopen weken’.

AirFrance

Ook geeft hij toe dat de geschrapte en verplaatste vluchten ‘enorm frustrerend’ zullen zijn voor de klanten van KLM. Maar de bal ligt volgens hem eerst bij Schiphol om de personele problemen op te lossen. Speculaties over nieuwe geschrapte vluchten vindt hij ‘echt te prematuur’.

Moederbedrijf AirFrance-KLM rekent erop dat de capaciteit in het tweede kwartaal op 80 procent van het niveau van 2019 zal liggen, en in de zomer zelfs op 85 procent. Bij Transavia is de capaciteit nu al hoger dan voor corona. Wel noteerde AirFrance-KLM een nettoverlies van 552 miljoen euro, met name door het verlies van 363 miljoen van de Franse tak. De verwachting is dat het concern in de loop van het jaar ook zwarte cijfers gaat noteren.