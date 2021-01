KLM: nog eens 800 tot 1.000 banen weg

Door de coronacrisis verdwijnen bij KLM 800 tot 1.000 banen. Beeld EPA

Van de maximaal duizend KLM’ers voor wie geen plek meer is, werken er rond de 500 in de cabine. Verder moeten 200 piloten omkijken naar ander werk en verliezen 200 tot 400 grondmedewerkers hun baan. De bonden willen het verlies zoveel mogelijk opvangen via natuurlijk verloop en vrijwillige vertrekregelingen, die vorig jaar tot twee keer toe werden opengesteld.

Of met die maatregelen de nieuwe klap kan worden opgevangen, is onzeker. KLM maakte eerder deze week bekend dat 500 medewerkers boventallig worden verklaard. Tweehonderd kunnen elders aan de slag, maar voor de overige 300 zal ontslag worden aangevraagd.

Topman Pieter Elbers had eerder al gewaarschuwd dat de 5.000 ontslagen onvoldoende zouden zijn als de luchtvaart niet aantrekt. Elke 10 procent minder productie (lees: vluchten) zou 1.500 banen kosten. Vorig jaar was nog de verwachting dat KLM rond deze tijd op 80 procent van zijn capaciteit zou vliegen, maar het bedrijf moest snijden in vluchten en begroet nog maar de helft tot eenderde van het gebruikelijke aantal passagiers aan boord.

De nieuwe ingrepen in het personeelsbestand staan nog los van de gevolgen van de reisbeperkingen waarmee de luchtvaart, en dus ook KLM, vanaf dit weekeinde te maken krijgt. Het kabinet wil reizigers verplichten om maximaal vier uur voor vertrek nog een coronasneltest te ondergaan, naast de PCR-test die maximaal 72 uur oud mag zijn.

Ook bemanningen die het vliegtuig verlaten en bijvoorbeeld overnachten op hun vertrekpunt, moeten beide testen kunnen overleggen. Bij een negatieve uitslag mogen ze niet terug naar Nederland. Dat is onaanvaardbaar voor KLM: ‘Vanuit goed werkgeverschap laten wij nooit crew achter in het buitenland.’ Om dat te voorkomen heeft het bedrijf aangekondigd alle vluchten te schrappen waarbij cabinepersoneel en piloten moeten overnachten. Dat geldt niet alleen voor intercontinentale vluchten, maar ook voor bestemmingen binnen Europa. ‘Soms vliegt de bemanning ’s avonds naar een vertrekhalte toe om daar te overnachten en een vroege ochtendvlucht te kunnen uitvoeren’, aldus een woordvoerder.

De bonden vrezen dat door de ingrepen van KLM – die samenvallen met inreisverboden voor reizigers uit Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en het grootste deel van Zuid-Amerika (waaronder Suriname) – 50 tot 60 procent van de vluchten vervalt. ‘We houden in Europa zo’n 15 tot 20 bestemmingen over. Dan zijn we terug op het niveau van april vorig jaar’, aldus KLM. Die maand telde het bedrijf het kleinste aantal vluchten en passagiers van 2020.

KLM heeft samen met luchtvaartmaatschappijen als TUI en EasyJet bezwaar aangetekend tegen de maatregel. Die noemen ze onuitvoerbaar en schadelijk voor de handelspositie van Nederland. Het zou ook het einde betekenen van veel vrachtvluchten. KLM speelt een belangrijke rol bij de distributie van corona-vaccins naar andere delen van de wereld.

De oproep van de luchtvaartmaatschappijen kreeg bijval van de internationale luchtvaartkoepel IATA. Die noemt het schokkend dat een jaar na het uitbreken van de coronacrisis landen hun strijd tegen de verspreiding van het virus nog steeds niet coördineren.