KLM mag nieuwe piloten niet naar vaccinatiestatus vragen

Een piloot bereidt het vertrek voor van een KLM Cityhopper Embraer 145. Beeld Robert Meerding / Brunopress

VNV had met KLM in de cao afgesproken dat coronavaccinaties niet verplicht zouden worden gesteld. Maar volgens KLM geldt die afspraak niet voor kandidaat-vliegers. KLM wil dat haar piloten op alle bestemmingen kunnen vliegen, wat niet het geval is voor niet-gevaccineerde piloten. De luchtvaartmaatschappij wil daarom weten of sollicitanten hun prik hebben gehaald. Als ze dat niet hebben gedaan en ook niet willen doen, beëindigt KLM de sollicitatieprocedure.

De rechter oordeelt nu dus dat ‘het vragen naar en eisen van een vaccinatie tegen corona een niet-gerechtvaardigde inbreuk oplevert van de grondrechten van de kandidaat-vliegers’, in het bijzonder de persoonlijke levenssfeer. Zo’n inbreuk kan onder voorwaarden gerechtvaardigd zijn, maar volgens de rechter weegt de bescherming van de privésfeer van de sollicitanten hier zwaarder dan het doel van KLM, namelijk het rondkrijgen van de planning.

Flexibele inzet piloten

De effectiviteit van coronavaccinaties stond in de rechtszaal niet ter discussie. Toch is het volgens de rechter niet bewezen dat KLM met de vaccinatiedwang haar doel bereikt: piloten kunnen ook om andere reden niet beschikbaar zijn of na indiensttreding van mening veranderen over vaccineren. Daarnaast kan KLM ook andere middelen inzetten, zoals regelmatige PCR-tests. VNV geeft aan dat het graag met de luchtvaartmaatschappij in gesprek wil over de flexibelere inzet van piloten, wat ook zou bijdragen aan een oplossing voor de roosterproblemen.

VNV zegt in een reactie ‘blij’ te zijn met de uitspraak van de rechter. De vakbond ‘onderschrijft de positie van de overheid dat vaccineren belangrijk is, maar dat vaccinatieplicht door de werkgever niet is toegestaan’. De vaccinatiedwang geldt bovendien niet voor vliegers die al onder contract staan bij KLM, waarmee de luchtvaartmaatschappij volgens VNV ‘ongeoorloofd onderscheid’ zou maken op basis van vaccinatiestatus tussen piloten in dienst en nieuwe vliegers.

‘Vaccinatiedwang’

KLM wil niet inhoudelijk op de uitspraak reageren, maar meldt alleen dat ze die ‘bestuderen’. De luchtvaartmaatschappij had eerder aangevoerd dat de meeste sollicitanten zelf aangaven gevaccineerd te zijn en dat slechts in een enkel geval naar de vaccinatiestatus is gevraagd. Geen van de kandidaten zou hebben gezegd niet gevaccineerd te zijn of niet bereid te zijn dat te doen.

Toch kwam de zaak aan het rollen toen een kandidaat-vlieger zich bij de VNV meldde met een klacht over wat hij ‘vaccinatiedwang’ noemde bij KLM. Daar maakt deze uitspraak nu een einde aan: KLM mag niet meer vragen naar de vaccinatiestatus van kandidaten, mag die informatie niet gebruiken als ze die toch heeft en mag kandidaten ook niet afwijzen op basis van die informatie.