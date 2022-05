KLM geeft personeel er 5 procent bij als ‘correctie’ voor koopkracht

Beeld ANP

KLM zat in financieel zwaar weer tijdens de coronacrisis en het personeel moest daarom loon inleveren. Daarnaast gingen twee loonsverhogingen in augustus 2020 en 2021 van elk 2,5 procent niet door. Gezien de hoge inflatie acht KLM het nu nodig om die twee loonrondes alsnog door te voeren, om verder koopkrachtverlies voor het personeel te voorkomen.

Volgens Kim Bruggeman, hoofd arbeidsvoorwaarden bij KLM, moet de maatregel daarom worden gezien ‘als een correctie en niet als een verhoging’. Ze prijst de werknemers, die met het loonoffer en hun harde werk bij hebben gedragen aan de financiële gezondheid van het bedrijf. ‘Ergens moet dat een correctie krijgen en die voeren we nu door.’ Daarmee zijn nog niet alle loonoffers van het personeel teruggedraaid.

Toch zal KLM hopen dat de correctie het grootste deel van de onrust weg zal nemen. Vorige maand hielden de bagageafhandelaars van KLM een wilde staking als protest tegen de hoge werkdruk en het lage salaris. De correctie is een ‘stap in de goede richting’, vindt FNV-bestuurder David de Geer. Maar hij waarschuwt dat deze de dreiging van acties niet meteen wegneemt. Een belangrijk pijnpunt voor het grondpersoneel is namelijk de hoge werkdruk en daar verandert de loonsverhoging weinig aan. ‘Met de huidige arbeidsvoorwaarden is het moeilijk om nieuwe collega’s te werven’, zegt De Geer. Hij gaat daar nu met ‘goede moed’ over verder praten met KLM.