KLM en andere maatschappijen slepen ministerie voor de rechter wegens krimp Schiphol

KLM-topvrouw Marjan Rintel. Beeld Daniël Rosenthal / de Volkskrant

Dat zegt KLM-topvrouw Marjan Rintel in een interview met de Volkskrant. De luchtvaartsector kiest voor een harde confrontatie met het kabinet. Dat eist sinds afgelopen zomer dat Schiphol krimpt. De luchthaven mag niet langer 500 duizend vluchten uitvoeren, maar moet dat aantal vanaf november 2023 omlaag brengen naar 460 duizend. Een jaar later, per november 2024, moet de luchthaven verder krimpen naar 440 duizend vliegbewegingen.

KLM heeft haar weerzin tegen het kabinetsplan nooit onder stoelen of banken gestoken. Het is de grootste gebruiker van Schiphol en verantwoordelijk voor de helft van alle vluchten. Budgetmaatschappij Transavia, een dochterbedrijf van KLM, is de op twee na grootste gebruiker van de luchthaven.

Nu stapt het bedrijf naar de rechter, samen met Delta Air Lines. Ook Easyjet, TUI en Corendon hebben zich bij de zaak gevoegd. Samen zijn de maatschappijen verantwoordelijk voor zo’n 65 procent van alle vluchten vanaf Schiphol. In een kort geding eisen ze dat de krimp naar 460 duizend van tafel gaat. Dat doen ze op procedurele gronden. Volgens de bedrijven kiest het kabinet een methode, een zogenoemde experimenteerregeling, die juridisch niet mag.

Gelijktijdig is ook de internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA een kort geding gestart, zegt een woordvoerder tegen deze krant. Maatschappijen die zich bij die zaak hebben gevoegd zijn Air Canada, United Airlines, FedEx, JetBlue, British Airways en Vueling.

Lufthansa, voor corona de grootste Europese luchtvaartmaatschappij en rivaal van KLM, heeft zich vooralsnog bij geen van de zaken aangesloten. Datzelfde geldt voor Ryanair. De zaken van KLM en IATA worden naar verwachting samengevoegd en gelijktijdig behandeld. Dat gebeurt voor de rechtbank Haarlem. Wanneer is nog onduidelijk.

Een woordvoerder van het ministerie van I&W zegt desgevraagd inhoudelijk niet te kunnen reageren op de maatschappijen, nu een rechtszaak aanstaande is. Wel blijft het bij het standpunt dat het kabinet de juiste procedure volgt.

Staatssteun

Met de rechtszaak komt KLM lijnrecht tegenover de Nederlandse staat te staan. Dat is opvallend, want de overheid heeft het bedrijf in haar 103-jarig bestaan meermaals behoed voor een faillissement. De laatste keer was tijdens de coronapandemie. De Nederlandse staat bood 3,4 miljard euro aan staatssteun. Van een deel van die staatssteun, de zogenoemde kredietfaciliteit, maakt het bedrijf nog altijd gebruik.

Luchthavenbedrijf Schiphol verzet zich niet tegen het plan om te krimpen naar 460 duizend vluchten, zei interim-directeur Ruud Sondag vorige week tegen de Volkskrant. Bij de krimp naar 440 duizend vluchten legt Schiphol zich echter niet neer. Het wil die stap overslaan en direct over op een nieuw stelsel. In dat geval is niet het aantal vluchten bepalend, maar de overlast en hinder van het vliegverkeer.