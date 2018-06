KLM eist gelijkwaardige positie naast Air France

Vliegtuigen van Air France en KLM op luchthaven Schiphol. Foto ANP

Een woordvoerder van KLM bevestigt dat de brief is geschreven, gericht aan de tijdelijk president-commissaris van Air France-KLM, Anne-Marie Couderc. Maar over de inhoud van het schrijven wil ze niets zeggen. Wel verwijst ze naar de bron van het nieuws, een artikel op de site van de Franse krant Les Echos.

De brief van de commissarissen levert nieuwe spanningen op in de toch al moeizame samenwerking tussen de Fransen en de Nederlanders. Het steekt KLM dat het binnen het concern een ondergeschoven kindje is, terwijl het bedrijf wel veruit het grootste deel van de winst van de hele groep voor zijn rekening neemt. Les Echos citeert een niet met name genoemde KLM-functionaris: ‘De mensen van KLM hebben het gevoel dat de bestuursvoorzitter van Air France-KLM zich in de eerste plaats bezighoudt met Air France.’

Bob van der Wal, voorzitter van de vakbond VKP van KLM-grondpersoneel, is blij met de brief van de commissarissen. ‘Wat zij vragen is terecht. KLM groeit, de winst groeit. Over twee jaar is KLM even groot als Air France, dus het is volkomen terecht een volwaardige positie op te eisen.’

Het Franse deel van het concern is al tijden verwikkeld in een verhard conflict over de beloning van vooral de piloten. Daarbij gaat het er harder aan toe dan bij soortgelijke conflicten bij de KLM. De vorige bestuursvoorzitter van Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, tevens dus de hoogste baas van Air France, probeerde met een uniek referendum onder het personeel dat loonconflict in zijn voordeel beslissen. Het pakte anders uit: Janaillac kwam erdoor ten val.

Juist dat voorval heeft de druiven voor KLM extra zuur gemaakt, zo schrijft Les Echos. De enigen die konden stemmen in Janaillacs bizarre referendum waren de werknemers van Air France. De mensen van KLM hadden er geen enkele invloed op, terwijl Janaillac net zo goed hun bestuursvoorzitter was.

De commissarissen waren extra geïrriteerd door de zoektocht naar een opvolger voor Janaillac. Binnen de KLM wordt dat circus met lede ogen aangezien. Telkens zoeken de Fransen niet zozeer iemand met ervaring in de luchtvaart, maar mensen die op de juiste école in Parijs hebben gezeten en in het juiste kringetje figureren, zo mopperen KLM'ers. Ook nu weer. Volgens mediaberichten zou het oog zijn gevallen op Philippe Capron, de financiële man bij Veolia (openbaar vervoer) en daarvoor werkzaam bij mediabedrijf Vivendi. Nooit bestuursvoorzitter geweest, nooit in de luchtvaart gewerkt. Mogelijk wordt hij komende week al benoemd.

Volgens Les Echos zouden de commissarissen van KLM ook nog een tweede oplossing van de onevenwichtige bestuursstructuur suggereren: dat Pieter Elbers, de bestuursvoorzitter van KLM, een sterkere positie krijgt in de raad van bestuur van Air France-KLM.