KLM discrimineerde vrouwelijke passagier

Volgens het College heeft KLM ‘verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt door geen zorg te dragen voor een discriminatievrije omgeving’.

De zaak was aangespannen door SP-Kamerlid Ronald van Raak. Op 6 mei 2019 vlogen hij en zijn vrouw met een nachtvlucht van New York naar Amsterdam. Bij het boarden ontstond onrust toen een orthodoxe joodse man weigerde plaats te nemen naast zijn echtgenote omdat zijn geloof hem dat verbood.

Daarop verzocht het KLM-personeel Van Raaks echtgenote ergens anders te gaan zitten. Aanvankelijk weigerde ze, zegt Van Raak. ‘Maar er ontstond veel heibel en gedoe. Een paar mannen weigerden te gaan zitten waardoor de vlucht niet kon vertrekken. De situatie werd zo agressief dat we ons niet veilig voelden.’

Uiteindelijk verhuisde het tweetal, maar terug in Nederland sprak Van Raak KLM hierop aan. Toen dat niet tot resultaat leidde, spanden hij en zijn vrouw een zaak aan bij het College voor de Rechten van de Mens.

Dat stelt Van Raak in het gelijk en verklaart dat KLM eerst degene moet aanspreken die het probleem veroorzaakt en de last daarvan niet moet leggen bij de ander. Het college beveelt KLM aan dit uit te dragen in instructies aan zijn medewerkers.

In zijn verweer voor het College stelt KLM dat zijn medewerkers de zaak correct hebben afgehandeld en dat het beleid erop is gericht escalatie te voorkomen in dit soort gevallen. Een woordvoerder van KLM was donderdagavond niet bereikbaar.

Volgens Van Raak is het een principekwestie. ‘Degene die gediscrimineerd wordt, wordt gevraagd weg te gaan. Degene die discrimineert, wordt niet aangesproken. Dat hoort niet.’

Twee jaar geleden werd de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 1.500 euro aan een 82-jarige vrouw die haar zitplaats afstond omdat een ultra-orthodoxe joodse man niet naast haar wilde zitten. El Al heeft daarop zijn beleid aangepast.