KLM annuleert 159 vluchten vanwege storm, ook hoge waterstand verwacht

De luchthaven wees passagiers erop dat rekening moet worden gehouden met vertragingen en annuleringen. De vluchten die KLM annuleerde, waren allemaal retourvluchten binnen Europa. De getroffen passagiers zijn overgeboekt.

Slechts één start- en landingsbaan kan dinsdag worden gebruikt vanwege de zware zuidwestenwind die is voorspeld. Hierdoor zullen vluchten van en naar Schiphol vrijwel zeker vertraging oplopen, als ze al niet worden afgezegd. De luchthaven is de op twee na grootste van Europa.

Het KNMI verwacht in de kustprovincies storm met zware windstoten die een snelheid kunnen bereiken van 80 tot 100 kilometer per uur. Rijkswaterstaat waarschuwt voor hoge waterstanden in het land als gevolg van de storm.

Dinsdag krijgen we mogelijk een #noordwesterstorm. Omdat het tegelijkertijd #springtij is, zou het aan de kust weleens tot hoge waterstanden kunnen komen. Lees hier meer: https://t.co/xxXMYoFWoq #weer #storm pic.twitter.com/AREWshCDX6 MeteoGroup-Weer.nl

Ondergelopen kades

Rotterdam vroeg bewoners maandag om hun auto’s langs kades weg te halen omdat deze zeer waarschijnlijk zullen onderlopen. Doen zij dit niet, dan zal de politie de auto’s wegslepen mocht dit nodig zijn. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand dinsdag aan het eind van de middag een hoogte bereikt van 2,41 meter boven NAP.

De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg gaat niet dicht. Dat gebeurt pas bij een waterhoogte van 3 meter boven NAP, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De dienst bekijkt nog of er andere waterkeringen dicht moeten in verband met de storm en de verhoogde waterstanden.

In Dordrecht wordt dinsdag rond 19.00 uur beperkte overlast verwacht in het historische havengebied, meldt de gemeente. Bij een verwachte waterstand van 1,96 meter boven NAP kan er water op diverse kades komen te staan.