Klimmen over muren en rennen langs de doden: alles om een laatste glimp op te vangen van rabbi Edelstein

De rubriek Beeldvormers onderzoekt hoe een foto onze kijk op de werkelijkheid beïnvloedt. Deze week: dertig ultraorthodoxe joden in draf.

Het tafereel doet denken aan een scène uit West Side Story, of een filmscène van een achtervolging op de daken van de stad. De uniforme kostumering: mannen, vrijwel allemaal met zwarte hoed en dito jasje, in de nek begrensd door het wit van hun overhemdboord. De choreografie: allemaal wegrennend van het camerastandpunt, in vliegende vaart, kriskras over het betonnen grid. De vervreemdende locatie, de belichting in het laatste uurtje van de dag met zijn zachte zonnestralen: over deze scène met dertig orthodox-joodse figuranten in jeugdige draf is, zo lijkt het, grondig nagedacht.

Toch, als je de foto nader beschouwt, valt op dat de mannen niet op de vlucht zijn. Ze stuiven niet middelpuntvliedend uiteen, de choreografie leidt hen juist naar een punt buiten het kader van de foto, rechts bovenin. Alsof ze er door een magnetische kracht naartoe worden getrokken. De betonvlakte is een Joodse begraafplaats, waar de soberheid troef is: de grafmonumenten zijn vrijwel alle eender, zonder opsmuk en alleen van tekst en soms van kiezelsteentjes voorzien. Veel eerbied tonen de gehaaste mannen niet voor de doden in de necropolis. Zij worden gedreven door een hogere kracht, die fatsoensregels overstijgt.

Over de auteur Arno Haijtema is redacteur van de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over fotografie en de manier waarop nieuwsfoto’s ons wereldbeeld bepalen.

Vlak voordat de foto is gemaakt, op dinsdag 30 mei, zijn de mannen over de ommuring heen geklommen van de begraafplaats van Bnei Brak, in de buurt van Tel Aviv. Niets zal hen tegenhouden de teraardebestelling bij te wonen van de eerder die dag op 100-jarige leeftijd overleden rabbi Gershon Edelstein. Hij was de spirituele leider van de Litouwse Joden, een ultraorthodoxe stroming uit Oost-Europa waartoe ongeveer eenderde van de 1,1 miljoen ultraorthodoxen in Israël zich rekent. Bekendheid buiten de grenzen van Israël verwierf hij onder meer door tijdens de coronapandemie de orthodoxe Joden op te roepen zich – heel ónorthodox – ook te laten vaccineren.

Edelstein, geboren in Rusland, was als geestelijk leidsman de opvolger van de in 2022 overleden, 94-jarige Chaim Kanievsky. Diens uitvaart bracht honderdduizenden Israëliërs op de been. Zoveel zijn er dinsdag misschien niet die in Bnei Brak een laatste glimp willen opvangen van de in een lijkwade gewikkelde Edelstein, maar vele tienduizenden zijn het wel. De straten zijn zwart van de rouwenden, vrijwel allemaal getooid met de traditionele hoofddeksels: op de daken en op volgepropte balkons, hangend uit de ramen, zich vastklampend aan de airconditioning aan de gevels om beter zicht te hebben voor het laatste afscheid.

Twee bewakers in uniform zijn er te ontwaren op de begraafplaats, die niets kunnen beginnen tegen de overmacht, zoals hun collega’s op straat met crowd­con­trol niet ver komen, als de massa op drift zou raken. In elk geval voor de duur van de uitvaart stellen deze gelovigen het religieus gezag boven het wereldlijke. Het lijkt evenwel niet tot schermutselingen te hebben geleid: op een dronefoto van de teraardebestelling is te zien dat de belangstellenden braaf achter het hekwerk blijven dat de kuil omzoomt waarin het fragiele lichaam straks verdwijnt. Ook in de menigte in Bnei Brak hebben zich, ondanks de halsbrekende toeren van menigeen, voor zover bekend geen incidenten voorgedaan.

Er is nog iets, bedacht ik me later, dat de foto van de begraafplaats enigszins vervreemdend maakt. Je voelt de spanning in de lucht, de nervositeit van het moment en verwacht een theatrale ontlading. Maar in de casting van deze scène zitten enkel figuranten, de protagonist ontbreekt. Voor rabbi Gershon Edelstein is hier geen rol weggelegd. En juist dat maakt zijn gemis tastbaar.