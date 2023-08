Klimaatwoordvoerder Henri Bontenbal door gekweld CDA naar voren geschoven als lijsttrekker

Henri Bontenbal Beeld ANP

Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. Het partijbestuur en Bontenbal zelf willen vrijdag niet reageren. Bontenbals naam ging al een tijdje rond als een van grootste kanshebbers op het partijleiderschap. Hij volgt Wopke Hoekstra op, die kort na de val van het kabinet Rutte IV te kennen gaf niet verder te willen in de politiek.

De nieuwe lijsttrekker wordt maandagmiddag formeel voorgedragen tijdens een persbijeenkomst in Amersfoort. CDA’ers die Bontenbal niet zien zitten als lijsttrekker, hebben daarna tien dagen de tijd om een tegenkandidaat naar voren te schuiven. Die tegenkandidaat moet de steun hebben van minstens drie provinciale of tien gemeentelijke CDA-afdelingen. De definitieve benoeming volgt dan op een ledencongres op 23 september.

Nieuwe generatie

De 40-jarige Bontenbal is een representant van de nieuwe generatie in het CDA. Hij is geboren en getogen in Rotterdam, als vierde in een gezin van acht kinderen. Dat de nieuwe lijsttrekker uit de Randstad komt, lijkt qua gewenst profiel een minpuntje dat het partijbestuur blijkbaar overkomelijk vond. De partij wil in de verkiezingscampagne namelijk uitstralen dat het CDA oog heeft voor de mensen op het platteland, met slogans als ‘Voor heel Nederland’ en ‘Elke regio telt’. Het CDA heeft bij de Statenverkiezingen in maart veel zetels verloren aan de BoerBurgerBeweging, die zich net als voorheen het CDA als boeren- en plattelandspartij profileert.

Bontenbal studeerde natuurkunde in Leiden en is een van de schaarse parlementariërs met een bèta-achtergrond. Hij werkte vier jaar voor een adviesbureau dat gespecialiseerd is in duurzaamheidsvraagstukken en werd in 2011 beleidsmedewerker van de Tweede Kamer-fractie. In die zin heeft hij de klassieke ‘opleiding’ doorlopen. Nogal wat Kamerleden en latere partijleiders zijn hun carrière begonnen als beleidsmedewerker of politiek assistent van partijkopstukken op het Binnenhof. Vanaf 2013 was Bontenbal verbonden aan het wetenschappelijk instituut van het CDA. Hij runde daarnaast een zelfstandig milieu- en energieadviesbureau.

Groen

In de Kamer is hij een warm pleitbezorger van ‘groene industriepolitiek’; wat neerkomt op het ruimhartig, maar onder voorwaarden, verstrekken van subsidies aan bedrijven die hun productieproces willen verduurzamen. Bontenbal is sterk voorstander van kernenergie. Hij is een scherp debater en etaleert tijdens debatten grote dossierkennis op het gebied van klimaat en energie. De Rotterdammer is getrouwd en heeft twee zoons.

Bontenbal komt niet in een gespreid bedje terecht. Hij wordt leider van een partij in doodsnood. Donderdagavond gooide partijvoorzitter Hans Huibers de handdoek in de ring, omdat hij niet kon leven met alle kritiek op zijn functioneren. Huibers werd intern verweten onvoldoende bereikbaar te zijn. Ook werd hem aangewreven dat de selectie van de nieuwe lijsttrekker te traag verliep en dat de populaire CDA-politica Mona Keijzer de partij heeft verlaten. Huibers voelde zich tot zondebok gemaakt en hield de eer aan zichzelf.

Tweeëneenhalf jaar eerder was zijn voorgang Rutger Ploum al opgestapt vanwege de slechte verkiezingsuitslag van het CDA in 2021 (15 zetels, waarvan er na het vertrek van Pieter Omtzigt 14 resteren). De recentste opiniepeilingen geven het CDA niet meer dan vijf tot zes zetels.