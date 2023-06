Klimaatverbond: Nederland niet goed voorbereid op hittegolf met code rood

Hittegolf in augustus 2020. Beeld Marcel van den Bergh

Dat verbond, waarin gemeentes, provincies en waterschappen samenwerken aan klimaatbeleid waarschuwt dat extremere hitte op de loer ligt. Het kleurcodesysteem is daarover niet duidelijk. Dat systeem van weeralarmen bij hittegolven is in detail uitgewerkt tot en met code oranje: een hittegolf met drie dagen van 34 graden of hoger, twee van 36 of hoger of één van 38 graden of meer.

Daarboven wordt het onduidelijker. Het KNMI kent weliswaar een algemene code rood voor weer dat de samenleving ontwricht. Wat er bij een hittegolf ‘code rood’ precies moet gebeuren, ligt niet vast. Dat zou wel moeten, zegt projectleider hitteadaptatie Madeleen Helmer van Klimaatverbond Nederland. ‘Toen we in 2006 het Nationaal Hitteplan maakten, vonden we alles boven de 30 graden extreem heet. Inmiddels weten we dat veel hogere pieken ook denkbaar zijn.’

Gealarmeerd zijn de hittebestrijders vooral door de recordhittegolf in Canada en Oregon, waar het in 2021 tegen de 50 graden werd. In de stad Portland had men destijds gekoelde hallen en watervernevelaars in de parken. Niettemin overleden er zo’n zeventig mensen aan de hitte.

‘Terwijl Portland al beter was voorbereid dan welke Nederlandse stad ook’, zegt Helmer. ‘Bij een hittegolf zouden mensen niet door warmte dood moeten gaan. Je wilt als samenleving kunnen zeggen dat je het uiterste daartegen hebt gedaan.’

Een ‘strak draaiboek’ moet daarvoor zorgen, vindt Klimaatverbond Nederland. Zo leert de ervaring in Portland dat het zinvoller is om voor koelte behalve naar grote sporthallen, ook uit te wijken naar kleinschalige opvanglocaties in de wijken, voor ouderen en zieken. ‘Zoals bibliotheken, buurthuizen, winkels’, zegt Helmer. Die moeten dan wel op een hele waslijst zijn voorbereid: van sanitair en voedsel tot opvang voor baby’s en huisdieren en het vervoer erheen.

Ramen open

Daarnaast dringt het verbond erop aan om de hulp van burgers in te roepen: let op kwetsbare mensen in de buurt of de gemeenschap. Ook dat vereist uitwerking, zegt Helmer. ‘Goed, je belt aan, wat is dan je verhaal? Drinkt u wel genoeg, is geen fijne vraag. Denk eerder aan een aanbod: helpt het u als ik een halfuurtje bij u kom zitten en we de ramen tegen elkaar openzetten? Veel ouderen doen dat niet, uit angst voor insluipers. En als je er dan toch bent, kun je meteen checken of iemand genoeg drinkt en het verder goed gaat.’

Diverse gemeentes sleutelen wel aan eigen hitteplannen, vertelt Werner Hagens, coördinator van het Nationaal Hitteplan bij het RIVM. Maar een systeem voor koelteplekken ‘staat in Nederland nog in de kinderschoenen’, beaamt hij. Alleen de gemeente Den Haag heeft bij zijn weten een pilotproject om in geval van extreme hitte koelteplekken open te stellen.

Bij verwacht extreem weer – of dat nu heet of bijvoorbeeld koud is – kan een ‘impactteam’ van KNMI, het ministerie van Justitie en Veiligheid en nog een aantal instanties ertoe overgaan code rood uit te roepen, vertelt Rob Sluijter van het Early Warning Centre van het KNMI desgevraagd. ‘We geven dan ook heel duidelijke adviezen wat mensen kunnen doen. Het is niet zo dat er niets is.’

Tijdelijke siësta's

In de staalkaart van de adviezen, een stuk genaamd de Menukaart Hitte, staat juist bij de maatregelen voor extreme hitte nog een aantekening: ‘maatregel is niet in beeld bij de meeste partijen’. Het gaat daarbij om koelteplekken en verkoeling voor kwetsbaren die thuisblijven, maar ook bijvoorbeeld om de tijdelijke invoer van siësta’s en verlengde openingstijden van winkels ’s avonds.

Het ministerie van Volksgezondheid laat in een reactie te weten geen plannen te hebben om het Nationaal Hitteplan te vernieuwen. ‘We vinden dat het huidige hitteplan genoeg handvatten biedt voor gemeentes om zelf hun lokale hitteplan te maken’, zegt een woordvoerder.

In Portland gaat men inmiddels een stap verder. Daar overweegt men bij extreme hitte mobiele airco’s beschikbaar te stellen voor bepaalde kwetsbare mensen en denkt men erover om het recht op verkoeling wettelijk verplicht te maken, zodat huisbazen bij extreme hitte in actie zullen moeten komen.