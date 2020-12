Klimaatverandering in de praktijk: dit jaar 286 dagen boven de 10 graden – een record

Dit jaar werd ook al de meest late tropische dag ooit gemeten, en telde de meeste tropische dagen achter elkaar sinds de metingen begonnen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het kwik steeg dit jaar in De Bilt maar liefst 286 dagen tot 10 graden Celsius of meer. Dat is sinds het begin van de metingen in 1901 nog nooit voorgekomen. Het vorige recordjaar was 2002, met 285 dagen boven de 10 graden. Ook de rest van de warmterecordlijst staat vol relatief recente jaren. Maar liefst zeven van de top-10 jaren met de meeste dagen boven de 10 graden, vielen in de afgelopen twintig jaar.

Klimaatverandering

De oplopende temperaturen zijn een symptoom van de wereldwijde klimaatverandering, die op Nederlandse thermometers bijzonder goed te zien is. ‘Nederland warmt de afgelopen dertig jaar ruim twee keer zo snel op als de rest van de wereld,’ vertelt klimaatexpert Peter Siegmund van het KNMI. ‘Ongeveer de helft daarvan is gevolg van broeikasuitstoot. De andere helft komt doordat de zon in het voorjaar en de zomer vaker schijnt. We weten nog niet waarom dat zo is.’

Als gevolg van het veranderende klimaat worden dagen met een maximumtemperatuur van minder dan 10 graden steeds zeldzamer. Honderd jaar geleden lag de periode met een gemiddelde maximumtemperatuur tussen ongeveer 20 maart en 5 november boven de 10 graden. Die periode is inmiddels bijna drie weken langer. Tegenwoordig ligt de gemiddelde maximumtemperatuur tussen 10 maart en 15 november boven de 10 graden.

Tropische dagen

Achter het nieuwe record zat nog een ander record verscholen: van de 286 dagen, volgden 233 elkaar op. In De Bilt was het van 1 april tot 20 november iedere dag warmer dan 10 graden. Het begin van de herfst kwam daarmee buitengewoon laat.

Het is niet het eerste weerrecord dat sneuvelt dit jaar. Zo werd dit jaar de meest late tropische dag ooit gemeten (35,1 graden op 15 september in Gilze-Rijen) en telde dit jaar de meeste tropische dagen achter elkaar sinds de metingen begonnen (van 6 tot en met 13 augustus was het in De Bilt warmer dan 30 graden).

Ware gezicht

Juist aan dit soort records zien we heel duidelijk terug dat het klimaat verandert, stelt Siegmund. ‘Eén dag waarop het vroeger 8 graden was en nu 9 graden, dat valt niet op. Maar als je al die dagen op een rij zet, dan laat klimaatverandering zijn ware gezicht zien. Door dit soort warmterecords zie je hoe uitzonderlijke warmte nu veel vaker voorkomt dan vroeger.’

Moet de hoop op een witte kerst dan maar overboord? Dit jaar komt de temperatuur met kerst misschien nog even op nul, al blijft sneeuw waarschijnlijk uit. Toch zit er voor de aankomende jaren heus nog wel een keer een witte kerst in, aldus Siegmund. ‘Die kans is in ieder geval nog altijd groter dan die op een Elfstedentocht.’