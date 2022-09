Klimaattreuzelaar Australië neemt klimaatwet aan nu nieuwe, linkse regering is aangetreden

Een duiker bij het verbleekte koraal van het Groot Barrièrerif in Australië. Beeld AFP

Australië is een notoire treuzelaar als het aankomt op verduurzaming. Maar de afgelopen jaren nam de roep om ambitieuzere klimaatdoelstellingen in eigen land toe, zeker nadat heftige bosbranden en overstromingen duidelijk maakten hoe kwetsbaar het land is. Dit was een van de redenen dat het sociaal-democratische Labor afgelopen mei de parlementsverkiezingen won van de conservatieven, die negen jaar aan de macht zijn geweest. De nieuwe premier, Anthony Albanese, belooft strenger klimaatbeleid en boekt met deze wet het eerste resultaat op dit vlak.

De wet regelt onder meer dat een onafhankelijke expertgroep, de Climate Change Authority, de voortgang van het terugdringen van broeikasgassen in de gaten houdt. Elk jaar moet de minister van Klimaat en Energie het parlement bijpraten over de stand van zaken. Dit is vergelijkbaar met de situatie in Nederland, waar het Planbureau voor de Leefomgeving elk jaar rapporteert of Nederland op koers ligt om zijn doelen te behalen.

Overigens begon Australië vorig jaar onder de conservatieve regering al wat te schuiven. In oktober, vlak voor de klimaatconferentie in Glasgow, kondigde die het voornemen aan om de netto CO2-uitstoot in 2050 tot nul te reduceren. Dit werd echter niet in wetgeving gegoten, tot nu. Bovendien wilde de vorige regering vasthouden aan een veel lager reductiedoel voor 2030: 26 tot 28 procent, in plaats van de 43 procent die nu vastligt.

Kleine stap

De conservatieven stemden tegen het wetsvoorstel, onafhankelijke parlementsleden en de Groenen stemden voor. De leider van laatstgenoemde partij, Adam Bandt, sprak desondanks van een ‘kleine stap’. Om de doelen te bereiken, wil hij strenge emissieregels voor industrie en mijnbouw invoeren. Het kabinet komt naar verwachting volgend jaar met een wetsvoorstel over hoe snel verschillende sectoren hun emissies moeten terugdringen.

De Groenen willen alle nieuwe gas- en kolenwinning blokkeren. Het is zeer de vraag of Labor daarvoor te porren is. Premier Albanese heeft eerder gezegd niet tegen het openen van nieuwe kolenmijnen te zijn. De economische belangen zijn groot: Australië is wereldwijd een van de grootste exporteurs van zowel steenkool als gas. Labor mag in het Huis van Afgevaardigden weliswaar de absolute meerderheid hebben, dat geldt niet voor de Senaat. Albanese moet daarom de Groenen en ten minste één onafhankelijke senator mee krijgen, omdat hij voor klimaatwetgeving niet op de steun van de conservatieven hoeft te rekenen.

Serieus

Volgens minister Chris Bowen (Klimaat en Energie) maakt de nieuwe wet duidelijk ‘dat Australië serieus is over het verminderen van de uitstoot, en serieus over het aangrijpen van economische kansen wat betaalbare, duurzame energie betreft’. Dat laatste was tijdens een verkiezingscampagne al een belangrijke belofte van Albanese: hij wil van het zonnige Australië een ‘supermacht op gebied van duurzame energie’ maken, mede door op grote schaal met zonne-energie opgewekt waterstof te exporteren.

Dat de Australische regering lange tijd weinig ophad met klimaatbeleid, wil niet zeggen dat er weinig is gebeurd op het vlak van verduurzaming. Zo wekt geen land ter wereld per hoofd van de bevolking meer zonne-energie op dan Australië. Dat komt doordat Australië met zijn hoge zonnekracht ideaal is voor zonnepanelen, maar ook doordat veel staten een ambitieuzer klimaatbeleid voeren dan de federale overheid. Zo komen veel subsidies voor duurzame energie van hen.