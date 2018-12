Klimaattop Katowice stelt ambitie uit om opwarming aarde tegen te gaan: ‘Zeer onbevredigend’

Witte stoomwolken komen uit een schoorsteen in een fabriek in Kawasaki, Japan. Beeld EPA

Een dag later dan gepland hebben de delegaties in Katowice moeizaam een deal bereikt over de hoofdtaak van COP24, de afronding van het zogeheten ‘Paris Rulebook’. Daarin is vastgelegd hoe landen het doel van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 gaan bereiken: beperking van de opwarming van de aarde tot een (relatief veilige) 2 graden, en liefst 1,5 graad, in 2100.

Veel minder geslaagd is de top qua ‘ambitie’, COP-jargon voor het formuleren van een krachtig antwoord op de acute klimaatcrisis. Concreet hield dat in erkenning van de conclusies van het speciaal rapport van het VN-klimaatpanel IPCC, dat waarschuwt dat de wereld om de 1,5 graad te halen nog twaalf jaar de tijd heeft voor het drastisch uitfaseren van fossiele brandstoffen. Plus erkenning van het feit dat landen hiertoe nog vóór het van kracht worden van ‘Parijs’ in 2020 hun bestaande klimaatplannen fors moeten bijstellen.

Onbevredigend resultaat

De hele week deden groepen landen en ngo’s pogingen die IPCC-waarschuwing zo krachtig mogelijk in de slottekst opgenomen te krijgen, maar vier olielanden (VS, Rusland, Saoedi-Arabië en Koeweit) lagen dwars. Dat leidde uiteindelijk tot een compromis: een obligate vermelding van het rapport en de noodzaak de klimaatplannen op te schroeven, plus de afspraak dat de landen die plannen september 2019 gaan indienen op een extra VN-klimaattop in New York.

Zeer onbevredigend, zegt klimaatexpert Bas Eickhout, Europarlementariër van GroenLinks en ‘Spitzenkandidat’ van de Europese Groenen bij de komende EU-verkiezingen. ‘We hebben hier in Katowice nu de regels vastgesteld, maar stellen de ambitie negen maanden uit, tot in New York. Daar heeft de opstelling van de EU helaas ook een rol in gespeeld. Europa is politiek te verdeeld.’

Steeds luider klonken deze weken in Katowice teleurstelling en frustratie over de trage voortgang en het gebrek aan ambitie, vooral bij ontwikkelingslanden en kleine eilandstaten die de gevolgen van klimaatverandering nu al ondervinden. Het was lang de vraag of de uitkomsten van de zogenaamde Talanoa-dialoog over ambitie wel in de eindtekst zouden belanden. VN-secretaris-generaal António Guterres kwam woensdag zelfs speciaal terug naar Katowice om te waarschuwen dat een mislukking geen optie was.

Waarnemers lijken intussen wel relatief tevreden over het Rulebook. Er liggen uniforme, transparante regels voor de manier waarop landen moeten rapporteren over hun uitstoot van broeikasgassen, en voor de beoordeling van hun pogingen (via de klimaatplannen) om die uitstoot zo snel mogelijk terug te dringen naar vrijwel nul in 2050. Die regels zijn voor alle landen hetzelfde, maar ontwikkelingslanden krijgen wel meer tijd om eraan te voldoen.

Afgesproken is ook hoe de vrijwillige klimaatplannen van landen (‘Nationally Determined Contributions’ of NDC’s in jargon) elke vijf jaar worden beoordeeld en opgekrikt naar toenemende ambitie, lees verdergaande reducties van broeikasgassen. Onbevredigend is dat deze beoordeling gebeurt op basis van een ‘collectieve vooruitgang’, in plaats van voor elk land afzonderlijk.

Kawasaki, Japan. Beeld EPA

Financiële compensatie

Zoals bij elke klimaattop werd in Katowice strijd geleverd over de financiële en technologische steun die rijke landen ontwikkelingslanden moeten geven bij het opstellen en uitvoeren van hun klimaatplannen en bij de aanpassing aan de gevolgen van de opwarming, zoals zeespiegelstijging. Die geldstromen worden voorspelbaarder. Rijke landen hebben ook beloofd hun bijdragen aan het VN-klimaatfonds (Green Climate Fund) sneller op te hogen. Dat fonds moet in 2020 minstens 100 miljard dollar per jaar omvatten, maar is nog half leeg.

Geen echte overeenstemming werd bereikt over het lastige thema van ‘loss and damage’, de financiële compensatie die ontwikkelingslanden eisen voor de snel oplopende schade die ze nu al lijden door de gevolgen van de (grotendeels door de ontwikkelde wereld veroorzaakte) klimaatverandering. Rijke landen vrezen dat het principe een erkenning van juridische aansprakelijkheid is. Het thema werd wel uit de voetnoot gehaald waarin het was beland.

Een groot struikelblok vormden afspraken over hoe toekomstige internationale CO2-markten eruit moeten gaan zien, een instrument bij het terugdringen van olie, kolen en gas. Brazilië wil oude, dubieuze ‘zombie credits’ onder het Kyoto-protocol van 1997 kunnen inzetten bij zijn nieuwe klimaatplan. Andere landen waren daar fel op tegen, vanwege de kans op gemarchandeer. Besloten werd dit thema uit te stellen tot de volgende klimaattop, COP25 in Chili.

COP24-voorzitter Michal Kurtyka springt van tafel na afloop van de klimaattop in Katowice in Polen Beeld AFP

Het is een halfbakken resultaat van de belangrijkste klimaattop sinds Parijs, in een jaar dat gekenmerkt werd door zowel veel klimaatrampen als de publicatie van het alarmerende IPCC-rapport. Insiders wijzen erop dat het maken van multilaterale afspraken steeds lastiger wordt in een wereld die in de ban is van nationalisme en economisch eigenbelang. Vooral de opstelling van de VS werd gehekeld. President Trump wil de VS zoals bekend terugtrekken uit ‘Parijs’.

Vertegenwoordigers van ngo’s in Katowice reageerden teleurgesteld op de weinig ambitieuze uitkomst. ‘De COP incorporeert het IPCC-rapport en erkent dat huidige klimaatplannen voor 2020 moeten worden bijgesteld, maar faalt om landen hier en nu echt te committeren aan het intensiveren van hun klimaatacties’, aldus Jennifer Morgan van Greenpeace International.

Velen wijzen beschuldigend naar het Poolse voorzitterschap, dat zich vooral op het technische Rulebook en minder op de ambitie zou hebben gericht. Ook was er kritiek op de botte manier waarop de Poolse autoriteiten vorige week tientallen klimaatactivisten hadden opgepakt en uitgezet. Volgens sommigen omdat het land nog steeds een toekomst voor zich ziet met steenkool.

Relativering komt van Laurence Tubiana, baas van de European Climate Foundation en een van de architecten van ‘Parijs’. ‘Het is begrijpelijk dat mensen hier een big political splash verwachtten’, zei ze vrijdag, ‘maar daar is deze COP de plek niet voor. Hier gebeurt serieus werk, de implementatie van Parijs. Die politieke splash komt volgend jaar wel, in New York.’ Ook de voorzitter van de top, de Pool Michal Kurtyka, is positief: de afspraken zijn volgens hem 'duizend kleine stapjes vooruit. U kunt trots zijn.’

Dit is hoeveel het klimaat ons kost Nederland heeft afgesproken om in 2030 49 procent minder CO₂ uit te stoten dan in 1990. Maar hoe duur is dat eigenlijk? Bekijk de opties en wat die ons land gaan kosten. Een vermindering van 49 procent CO₂, per inwoner komt dat neer op zo’n 5.000 kilogram per jaar – het gewicht van een olifant. Klik hier jouw bijdrage bij elkaar. Deze maatregelen zijn nodig om de temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden te laten stijgen. Zie hier hoe het zit met deze beruchte grens.