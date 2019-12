Klimaattop dreigt te mislukken

Twee bezoekers van de klimaattop in Madrid laden hun elektronica op. Beeld AFP

De top moet de laatste regels afspreken voor de implementatie van het akkoord van Parijs uit 2015, dat volgend jaar ingaat. Madrid zou echter ook duidelijk moeten maken dat de bijna 200 landen beseffen dat de gevolgen van de klimaatcrisis steeds ernstiger worden en dat zij er dus alles aan moeten doen om de wereld onder een relatief veilige 1,5 graad te houden. Met de huidige klimaatplannen stevenen we af op een rampzalige 3,2 graad opwarming.

Die urgentie tekende zich de afgelopen twee weken niet af, door obstructie van grote uitstoters als Australië, Brazilië, Saoedi-Arabië en de VS. Tot frustratie van onder meer kleine eilandstaten, alsook de Europese Unie, die deze week Green Deal presenteerde. Waarnemers waarschuwen dat het gebrek aan ambitie en voortgang de strijd tegen de opwarming bedreigen. ‘Het lot van het akkoord van Parijs staat hier op het spel’, zei Andrew Norton van het Internationale Institute for Environment and Development, een denktank in Londen.

Volgens het akkoord van Parijs moeten landen komend jaar vóór de cruciale klimaattop in Glasgow in november nieuwe aangescherpte klimaatplannen indienen om te zorgen dat het doel van 1,5 graad in zicht blijft. Vrijwel geen land heeft dat al gedaan. Van de grote uitstoters heeft alleen de Europese Unie deze week een aanzet gegeven, met haar doel van klimaatneutraliteit (netto nul uitstoot) in 2050 en 50 tot 55 procent minder emissies in 2030.

Ambitieloze slotverklaring

Het belangrijkste doel van Madrid is dan ook een oproep aan alle landen om zo snel mogelijk met nieuwe plannen te komen. Maar de concepttekst van de Chileense voorzitter, milieuminister Carolina Schmidt, ontbeert volgens velen nog elke ambitie. ‘Ik had niet gedacht dat de voorzitter de tekst nog zwakker had kunnen maken, maar dat heeft ze gedaan’, aldus een onderhandelaar.

De Europese Unie waarschuwde zaterdag dat de top per se een krachtig signaal de wereld moet insturen dat alle landen bereid zijn hun uitstoot snel terug te dringen. ‘Het is iets dat de buitenwereld van ons verwacht, en daar moeten we gehoor aan geven’, verklaarde de Finse milieuminister Krista Mikkonen, als een oproep aan de Chileense voorzitter om er nog eens goed aan te trekken.

‘We zitten in de laatste uren van de onderhandelingen, maar de laatste concept-teksten zijn echt volslagen onacceptabel’, zei Jennifer Morgan van Greenpeace echter zaterdagochtend. ‘Als deze teksten worden aangenomen, zou dat een verraad zijn van al die mensen over de hele wereld die nu te lijden hebben van de opwarming en van al die mensen die om actie roepen.’

Emissiehandel

Een ander groot struikelblok betreft een nieuwe regeling van de internationale handel in CO2-uitstootrechten, artikel 6 in het akkoord van Parijs. Sommige landen wensen maximale vrijheid. Zo willen Australië en Brazilië oude Kyoto-uitstootrechten gebruiken om hun klimaatplannen mee op te poetsen, een vorm van valsspelen die lijnrecht ingaat tegen Parijs. ‘Wij willen geen boekhoudtrucs’, zei Sam van der Plas van ngo Carbon Market Watch. ‘Het zou een ramp zijn als we hier opgezadeld worden met foute, zwakke regels.’

De EU en een aantal landen onder leiding van Costa Rica zijn het daarmee eens. De laatste groep kwam vrijdag met de zogenoemde ‘San José Principles of High Ambition’, voor een robuuste en eerlijke koolstofmarkt. Zij willen dat de handel in uitstootrechten geen schade oplevert voor inheemse bevolkingsgroepen en het milieu en als geheel aantoonbaar tot minder uitstoot leidt.

Ook op het vlak van klimaatfinanciering zitten de onderhandelingen muurvast. Arme landen willen structureel meer geld van rijke landen, niet alleen voor hun klimaatplannen, maar vooral ter compensatie van de impact die de opwarming nu al op hen heeft (denk aan zeespiegelstijging, droogtes en orkanen). Rijke landen onder leiding van de VS weigeren daar harde afspraken over te maken. Er komt nu waarschijnlijk een taakgroep die er verder over nadenkt.

De COP, die al sinds 2 december bezig is, had eigenlijk vrijdag moeten worden afgesloten. De afloop was zaterdagnacht, en na het plenaire conclaaf van de bijna 200 landen eerder op de dag, nog onduidelijk. Kort na middernacht riep Schmidt alle partijen op tot ‘flexibiliteit en vastberadenheid’, teneinde tot ‘een ambitieus resultaat’ te komen. Vanaf 3.30 uur zondagmorgen zouden nieuwe ontwerpteksten worden besproken in een plenaire vergadering. Waarnemers houden er rekening mee dat de top nog tot in de loop van zondag kan duren.