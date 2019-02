Klimaatspijbelen of niet? Waarom zoveel scholieren willen demonstreren op het Malieveld

De scholierenstaking voor het klimaat is vanuit België overgewaaid naar Nederland. In januari werd Brussel overspoeld met spijbelende scholieren die vinden dat politici veel te weinig doen om klimaatverwarming te voorkomen. ‘Om iets voor elkaar te krijgen, moet je de regels een beetje breken,’ zegt Anuna De Wever, de 17-jarige initiatiefneemster van het Belgische protest. De Vlaamse scholier heeft haar eerste doodsbedreiging al binnen, maar krijgt ook ‘superveel’ positieve reacties op de spijbelacties voor het klimaat die ze in Brussel organiseert.

Het is Greta Thunberg die als ‘klimaatspijbelaar’ een wereldwijde trend zette. De scholier, die asperger heeft, blijft weg van de lessen totdat Zweden de klimaatafspraken van Parijs echt naleeft. ‘Mensen zeggen wel dat het klimaat een existentiële bedreiging is, maar gaan door alsof er niets aan de hand is.’

De 15-jarige Greta Thunberg. Beeld REUTERS

Nu is Nederland aan de beurt. ‘Wij zijn over vijftig jaar nog steeds op deze planeet. Degenen die nu de macht hebben zijn dat niet. Maar ze besluiten wel over onze toekomst,’ zegt Stijn Warmenhoven (16), een van de initiatiefnemers van de landelijke klimaatstaking, over de reden waarom zoveel scholieren willen spijbelen voor een beter klimaat. Hij hoopt op zo’n drieduizend spijbelende scholieren donderdag op het Malieveld.

Verslaggever Margriet Oostveen bezocht de koppigste klimaatspijbelaar van Nederland - de tienjarige Lilly Platt. Maar dat woord vindt Platt zelf niet passen - spijbelen doe je namelijk voor je plezier en demonstreren voor het klimaat is een serieuze zaak.

De tienjarige Lilly Platt. Beeld verslaggeverscolumn Margriet Oostveen

Met uitzondering van een aantal fanatieke ‘klimaatspijbelaars’, liggen scholieren nu ook weer niet wakker van het klimaat, leert een rondgang in Overveen en Haarlem. De meeste leerlingen weten nog niet hoe zij hun betrokkenheid bij het klimaat tot uiting zullen brengen.

Scholieren die wel gaan staken, moeten rekening houden met de sancties die de school hun kan opleggen, schrijft Marco Frijlink, directeur-­bestuurder van de Vereniging Openbaar ­Onderwijs. Het lijkt dat de meeste scholen toestemming geven, waarbij de leerlingen moeten bewijzen dat ze aan de demonstratie hebben deelgenomen. Anderen daarentegen, onder wie de minister van Onderwijs, Arie Slob, vinden dat scholieren best mogen staken, maar niet op een schooldag.