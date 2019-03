Klimaatspijbelaar op de Dam: ‘Ik word er helemaal gek van dat ijsberen doodgaan’

Scholieren voeren opnieuw onder schooltijd actie in Amsterdam voor het klimaat. Beeld ANP

‘Kleine dingen kunnen al een groot verschil maken’

Naam: Sara Langeveld

Leeftijd: 16

Woonplaats: Den Haag

Klas: 5 vwo

Sara Langeveld Beeld Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Mensen zeggen veel over het klimaat, maar ze ondernemen geen actie. Niemand is perfect. Ik verwacht echt niet dat iedereen in duurzame kleding gaat lopen, maar kleine dingen kunnen al een groot verschil maken. Niet meer drinken uit plastic rietjes bijvoorbeeld, en bamboe wattenstaafjes gebruiken.

‘De politiek moet de consument op sleeptouw nemen: ze moeten met duidelijke plannen komen om de CO 2 -uitstoot te verminderen.

‘Ik vind het gek dat Klaas Dijkhoff (VVD) eerder zei dat de afspraken van Parijs niet nagekomen zouden worden als het de burger te veel zou kosten. Nu, met de Provinciale Statenverkiezingen in zicht, worden er opeens grote woorden gesproken over betaalbare energierekeningen voor de consument. Van tevoren was toch al duidelijk dat het geld kost?

‘Ik ben blij dat het kabinet nu serieus bezig is met het klimaat, maar het is nog niet genoeg. Wie hieraan begint, moet het afmaken.

‘De eerste keer dat ik mee deed met de klimaatmars zei mijn school: goed dat je gaat. Deze keer zeiden ze: respect, maar het geldt dit keer wel als ongeoorloofd verzuim. Waarschijnlijk moet ik dus nablijven.’

‘Ik word er helemaal gek van dat er ijsberen doodgaan’

Naam: Melih Kepezli

Leeftijd: 14

Woonplaats: Amstelveen

Klas: 3 vmbo

Melih Kepezli Beeld Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘In mijn omgeving zijn mensen niet zo bezig met het klimaat. Op school is er niemand die gaat demonstreren. Maar ik ben de grootste dierenliefhebber ter wereld. Ik word er helemaal gek van dat er ijsberen doodgaan op de Noordpool. Dus toen ik op internet las dat scholieren gingen spijbelen voor het klimaat, wilde ik erbij zijn. Naar de vorige demonstratie in Den Haag ben ik ook geweest. In m’n eentje, net als nu.

‘De regering doet nog steeds niet genoeg, vind ik. Als het zo doorgaat, zijn we er over een paar honderd jaar niet meer. Er wordt nog steeds te veel CO 2 uitgestoten. Het beste zou zijn als bedrijven geld kunnen verdienen met minder CO 2 -uitstoot, denk ik. De regering moet ook meer doen voor elektrische auto’s.

‘Mijn school vind het niet goed dat ik hier kom, dus ik spijbel echt. Ik loop stage bij een manege, dus ik heb gezegd dat ik iets later kom vandaag. Wanneer komt dit in de Volkskrant? Dan kan ik aan mijn school bewijzen dat ik hier was.’

‘Mijn ouders denken dat demonstreren geen zin heeft’

Naam: Pepijn Verhoeven

Leeftijd: 16

Woonplaats: Milsbeek

Klas: 5 vwo

Pepijn Verhoeven Beeld Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Het is mooi dat Rutte gisteren heeft aangekondigd dat de lasten meer bij bedrijven gaan liggen. Ik ben ook blij dat de regering de kolencentrale in Amsterdam gaat sluiten. Maar er is meer nodig. De regering moet meer investeren in groene energie. Windmolens op zee leveren het meest op.

‘Op school volg ik het vak onderzoeken en ontwerpen. Dat gaat vaak over de toekomst en duurzame energie. We doen van alles. De ene keer maken we de stad van de toekomst, de andere keer zijn we bezig met hoe insecten als voedsel ingezet kunnen worden. Daardoor weet ik veel over het klimaat.

‘Van school mocht ik hier komen als ik toestemming had van mijn ouders, maar die zijn het er niet mee eens. Ze denken dat deze demonstratie niets gaat opleveren. Ik denk van wel. Na de vorige demonstratie in Den Haag wilde Rutte meteen praten met de jongeren die de staking hadden georganiseerd, het heeft dus effect.

‘Omdat ik geen toestemming heb van mijn ouders, moet ik elk uur dat ik spijbel dubbel inhalen op school. Na de vorige demonstratie moest ik tien uur nablijven. Dat is veel, maar ik heb het ervoor over.’

‘Ik wil een bedrijf als Shell kapot maken’

Naam: Pablo van der Hulst

Leeftijd: 15

Woonplaats: Haarlem

Klas: 4 havo

Pablo van der Hulst Beeld Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘De aarde moet niet verder achteruit, maar vooruit. Ik loop voor de eerste keer mee met een klimaatmars. Mijn doel is om bedrijven als Shell kapot te maken. Die stoten super veel CO 2 uit.

‘Het klimaatnieuws volg ik niet heel goed, maar ik las wel in de krant dat er een CO 2 -heffing voor bedrijven komt. Dat vind ik hartstikke goed! Ik had dat niet verwacht.

‘Wat ik zelf doe aan het klimaat? Ik eet weinig vlees, omdat mijn moeder het bijna niet kookt. En ik douche ook niet zo lang. Mijn hele familie leeft sinds twee jaar een stuk bewuster.

‘Mijn school is heel erg voor de lerarenstaking, maar ze vinden het niet zo leuk dat leerlingen gaan staken voor het klimaat. Niet dat ze er niet achter staan hoor, maar we moeten wel volgende week een opstel inleveren. Twee kantjes. Over het klimaat.’

‘Maak lokaal gekweekte groente en fruit goedkoop’

Naam: Dila Doğan

Leeftijd: 16

Woonplaats: Den Haag

Klas: 5 vwo

Dila Doğan Beeld Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Ik ben een van de organisatoren van deze klimaatdemonstratie en wij staan hier omdat we zeker willen zijn van onze zaak, zeker van onze toekomst. Met deze nieuwe plannen van de regering zijn we dat niet.

‘Als alles meezit lukt het om CO 2 -uitstoot met 49 procent te laten dalen. Maar daarmee ben je er niet. In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat we maximaal 1,5 graad verdere opwarming van de aarde willen. Dat gaat met deze plannen van de regering niet lukken, denken wij.

‘Er moet dus meer gebeuren. De grote bedrijven zijn de grote vervuilers. Zij moeten aangepakt worden. Het is positief dat Rutte heeft aangekondigd dat bedrijven meer moeten gaan betalen voor het klimaat, maar tegelijkertijd denk ik: eerst zien, dan geloven.

‘Een belasting op kerosine invoeren zou bijvoorbeeld een goed idee zijn. Of maak lokaal gekweekte groente en fruit goedkoop. Dat is gezond en het scheelt in uitstoot.’

Klimaatspijbelaars verzamelen zich voor de tweede keer Tweeduizend scholieren liepen donderdag in een lange stoet van de Dam naar het Museumplein, waar de organisatoren van Youth for Climate NL de menigte toespraken. De sfeer was, mede ook door het onverwacht goede weer, gemoedelijk. Jongeren dansten op muziek die uit de boxen schalde en riepen leuzen als ‘CO 2 , weg ermee’. Ook waren er weer de inmiddels bekende protestborden met teksten als ‘Rutte stop met Kutte’ en ‘There’s no Planet B’.



Youth for Climate NL organiseerde begin februari een eerste klimaatmars op het Haagse Malieveld, waarop meer dan tienduizend scholieren afkwamen. Premier Mark Rutte en minister Eric Wiebes (Klimaat) nodigden vervolgens de kern van de actiegroep uit voor een gesprek. De scholieren waren niet tevreden over de uitkomst en kondigden een tweede mars aan. Ditmaal in Amsterdam, om de bereikbaarheid te vergroten.